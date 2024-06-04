Італія може поставити в Україну систему SAMP/T, яка розгорнута в Кувейті, але незабаром має повернутися до Італії.

Про це повідомляє Reuters, цитуючи міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Італія надішле систему SAMP/T

"Система, також відома як MAMBA, є франко-італійською батареєю, яка може відстежувати десятки цілей і перехоплювати 10 одночасно. Це єдина система європейського виробництва, яка може перехоплювати балістичні ракети", – зазначили в Reuters.

Advertisement

Як повідомляють в агенції, Рим і Париж спільно поставили першу систему в 2023 році, але в останні місяці Україна неодноразово закликала партнерів надати більше допомоги для протиповітряної оборони, оскільки вона стикається зі зростаючим шквалом атак на міста та енергетичну інфраструктуру.

"Досі вся інформація про поставки була державною таємницею, і уряд ніколи не оприлюднював точний список зброї, яку він відправив в Україну.Джерело, близьке до цього питання, раніше повідомило Reuters, що Італія, ймовірно, поставить в Україну систему SAMP/T, яка зараз розгорнута в Кувейті, але незабаром має повернутися до Італії", – додали в Reuters.

Більше по темі Рада ЄС почне підготовку до переговорів про вступ України 25 червня Початок підготовки до міжурядових конференцій з Україною та Молдовою буде останнім етапом перед початок переговорів про вступ цих країн до ЄС.

Країни НАТО поставлять Україні більше систем ППО

Нагадаємо, що генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що учасники засідання погодилися збільшити підтримку Києва засобами протиповітряної оборони.

Advertisement

За його словами, присутні на засіданні міністри оборони НАТО погодились посилити й надати додаткову військову підтримку, включно зі збільшенням протиповітряної оборони. Також у НАТО визначили наявні на території Альянсу ресурси та системи, які доступні для України. Союзники в Альянсі можуть надати Києву й інші системи протиповітряної оборони, наприклад SAMP/T, або допомогти фінансовими внесками, якщо в них немає систем ППО.