Двоє росіян, яких спільна слідча група правоохоронців України і Латвії викрила в жорстокому убивстві підприємиці, отримали покарання у вигляді 20 років ув'язнення та подальшої депортації до Росії.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

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Росіяни вбили громадянку Білорусі у Латвії

Суд у Ризі визнав фігурантів винними у викраденні, незаконному позбавленні волі та вбивстві громадянки Білорусі, а також у замаху на заволодіння її майном в особливо великих розмірах за відповідними статтями Кримінального кодексу Латвії.

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Встановлено, що жінка була власницею житлового комплексу вартістю понад 4 млн євро, розташованого на березі моря в курортному латвійському місті Саулкрасти. Ідеться про понад 30 апартаментів, паркінгів та інших інфраструктурних об‘єктів, які вона здавала в оренду.

Потерпіла зникла восени 2019 року. Востаннє її бачили з «клієнтом», який виявився громадянином України та входив до складу організованої злочинної групи. Чоловік діяв за вказівкою засуджених, приходив до потерпілої нібито оглянути нерухомість.

Фото: Офіс Генпрокурора

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Організаторами злочинної групи виявилися двоє громадян РФ – батько та син, які жили у Латвії в статусі біженців. Вони вирішили заволодіти майном жінки та з цією метою запросили трьох знайомих громадян України. Останні спеціально приїхали до Латвії для реалізації злочинного умислу.

Під виглядом потенційних клієнтів учасники групи виманили жінку з житлового комплексу, затягли до машини й вивезли за межі міста. Там тортурами та погрозами намагалися змусити потерпілу переписати на них маєток. Коли жінка відмовилася, її вбили.

Для розкриття злочину була створена міжнародна слідчо-оперативна група, до складу якої ввійшли українські та латвійські поліцейські. Вони провели низку слідчих дій на території обох держав.

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Зібрана українськими правоохоронцями доказова база та вилучені речові докази лягли в основу вироку латвійського суду.

На сьогодні триває досудове розслідування стосовно двох громадян України-учасників очолюваної засудженими злочинної групи. Стосовно одного з підозрюваних застосований безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.