У Фонді підтримки енергетики України майже 500 млн євро внесків.

Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль після засідання уряду у Телеграм.

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У Фонді підтримки енергетики України майже 500 млн євро

"Нарощуємо обсяги допомоги. У Фонді підтримки енергетики України вже понад 494 млн євро перерахованих та анонсованих внесків. Розраховуємо, що буде набагато більше. Зокрема, нещодавно понад 12 млн доларів внесків задекларувала Австралія, про внесок у 42 млн євро оголосила Швеція", – сказав Шмигаль.

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Також Прем'єр додав, що Естонія надасть Україні енергоблок теплової електростанції потужністю 200 МВт.

"Уряд продовжує працювати над розширенням імпорту з Європи до 2,2 ГВт", – додав Шмигаль.

 

Швеція надала пакет допомоги для енергетики України

Уряд Швеції виділив новий пакет допомоги на 650 мільйонів шведських крон (56,5 млн євро) на збільшення потужностей з виробництва і передачі електроенергії в Україні

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Початок підготовки до міжурядових конференцій з Україною та Молдовою буде останнім етапом перед початок переговорів про вступ цих країн до ЄС.

Про це повідомляло посольство Швеції в Україні.

З цього пакету 500 мільйонів профінансують через Фонд підтримки енергетики України Енергетичного співтовариства, а інші 150 – через Програму розвитку ООН (ПРООН) в Україні.

Британія надала Фонду підтримки енергетики України ще 23 млн євро

Нагадаємо, що Велика Британія внесла до Фонду підтримки енергетики України 20 мільйонів фунтів стерлінгів (23 млн євро).

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Про це повідомляла пресслужба Міністерства енергетики України.

Кошти спрямують на закупівлю обладнання для ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури, посилення фізичного захисту та забезпечення резервного живлення, включаючи генератори та розподілену генерацію. Грант доповнює попередні внески Великої Британії, сума яких уже складає 50 мільйонів євро.

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