У головному корпусі Національного музею історії України у Другій світовій війні 5 червня о 15:00 відбудеться відкриття виставки "Херсон. Висока вода"

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

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Виставка присвячена роковинам підриву Каховської ГЕС

"Херсон. Висока вода" присвячена роковинам підриву амрією РФ Каховської гідроелектростанції.

Як зазначається, на виставці представлять документальні фото журналістки Вікторії Івлєвої, яка 8 червня прибула до Херсона і провела там майже два місяці, документуючи наслідки катастрофи.

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"У її фоторефлексіях – біль від картин суцільної руйнації, затхлої води й нещасних людей, в один момент позбавлених відчуття дому та безпеки", – наголосили в Міністерстві.

Підрив Каховської ГЕС – подробиці

Нагадаємо, що 6 червня 2023 року РФ підірвала Каховську ГЕС. Станція повністю зруйнована після підриву окупантами і відновленню не підлягає.

Про це повідомляло "Укргідроенерго".

Неконтрольоване зниження рівня водосховища є додатковою загрозою для тимчасово окупованої Запорізької АЕС, адже вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС.

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Людей просили евакуюватися у найближчі 5 годин, взявши із собою паспорт та необхідні речі. Залишати небезпечний район можна було як на власному транспорті (якщо є така можливість), так і на транспорті, наданому ОВА.

Також Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що внаслідок підриву Каховської ГЕС є загроза затоплення до 80 населених пунктів.

Як зазначала, керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону заявляла, що Росія підірвала Каховську ГЕС у спробі розіграти чергову карту техногенного шантажу, щоб тиснути на Україну.