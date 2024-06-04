Російська армія зосереджує основні зусилля на Авдіївсько-Покровському напрямку, де вони здобули незначні успіхи, зазнавши великих втрат.
Про це повідомляє Міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки.
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Армія РФ зосередилась на Донеччині - що відомо
Протягом останніх 72 годин сектор Авдіївка-Покровськ на Донеччині залишався основним напрямком для росіян, проте вони не досягли значних успіхів.
Російські військовослужбовці мають незначну перевагу у північній частині цього сектору в напрямку сіл Сокіл та Євгенівка. На паралельній осі приблизно на 3 км південніше російські війська, ймовірно, наближаються до околиць села Новоселівка.
Далі на південь росіяни не досягли значних успіхів, незважаючи на інтенсивні обстріли українських позицій на захід від села Нетайлове вздовж траси Е50, йдеться у звіті.
Окрім того, атаки РФ на село Невельське були відбиті, і село, ймовірно, залишається під контролем України.
"Протягом наступного тижня цей сектор, ймовірно, залишатиметься зоною значної оперативної уваги, оскільки російські війська намагатимуться зберегти свій оперативний темп, незважаючи на значні втрати", – вважають у розвідці.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 04 June 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 4, 2024
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Російська армія обстріляла Донеччину майже 1 900 разів за добу
Армія РФ 1858 рази за добу обстріляла населені пункти Донецької області, повідомляла поліція Донецької області.
"Руйнувань зазнали 13 цивільних об’єктів, з них 11 житлових будинків.", – зазначили в поліції.
Згідно з даними, по Михайлівці РФ ударила авіабомбою "УМПБ Д-30 СН" та РСЗВ "Смерч". Внаслідок цього загинули дві людини, зокрема дитина 12 років. Ще одна цивільна особа зазнала травм. Також пошкоджені три приватних оселі.
Внаслідок артилерійського обстрілу в Торецьку поранено мирного жителя, пошкоджено будинок, а на Бересток окупанти скинули керовану бомбу "УМПБ Д-30 СН", чим пошкодили 6 приватних осель і об’єкти соціальної інфраструктури.