Російська армія зосереджує основні зусилля на Авдіївсько-Покровському напрямку, де вони здобули незначні успіхи, зазнавши великих втрат.

Про це повідомляє Міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки.

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Армія РФ зосередилась на Донеччині - що відомо

Протягом останніх 72 годин сектор Авдіївка-Покровськ на Донеччині залишався основним напрямком для росіян, проте вони не досягли значних успіхів.

Російські військовослужбовці мають незначну перевагу у північній частині цього сектору в напрямку сіл Сокіл та Євгенівка. На паралельній осі приблизно на 3 км південніше російські війська, ймовірно, наближаються до околиць села Новоселівка.

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Далі на південь росіяни не досягли значних успіхів, незважаючи на інтенсивні обстріли українських позицій на захід від села Нетайлове вздовж траси Е50, йдеться у звіті.

Окрім того, атаки РФ на село Невельське були відбиті, і село, ймовірно, залишається під контролем України.

"Протягом наступного тижня цей сектор, ймовірно, залишатиметься зоною значної оперативної уваги, оскільки російські війська намагатимуться зберегти свій оперативний темп, незважаючи на значні втрати", – вважають у розвідці.

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Російська армія обстріляла Донеччину майже 1 900 разів за добу

Армія РФ 1858 рази за добу обстріляла населені пункти Донецької області, повідомляла поліція Донецької області.

"Руйнувань зазнали 13 цивільних об’єктів, з них 11 житлових будинків.", – зазначили в поліції.

Згідно з даними, по Михайлівці РФ ударила авіабомбою "УМПБ Д-30 СН" та РСЗВ "Смерч". Внаслідок цього загинули дві людини, зокрема дитина 12 років. Ще одна цивільна особа зазнала травм. Також пошкоджені три приватних оселі.

Внаслідок артилерійського обстрілу в Торецьку поранено мирного жителя, пошкоджено будинок, а на Бересток окупанти скинули керовану бомбу "УМПБ Д-30 СН", чим пошкодили 6 приватних осель і об’єкти соціальної інфраструктури.

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