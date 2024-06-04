Велика Британія та Латвія розпочали тендер для компаній на постачання FPV-дронів в Україну в межах Коаліції дронів.

Про це повідомляє Міністерство оборони Британії.

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Відкрився міжнародний тендер для постачання FPV-дронів в Україну

Тендер відкритий для виробників з будь-якої країни, що входить до Контактної групи з питань оборони України. Відбір має на меті знайти постачальників, які зможуть «виробляти дрони у великих масштабах і за доступною ціною, використовуючи потужності західної промисловості».

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Перший тендер триватиме до 28 червня, після чого представники країн Коаліції дронів відберуть компанії, які отримають замовлення на поставку дронів в Україну. Упродовж 2024 року будуть оголошені нові тендери з урахуванням досвіду першого. 

Коаліція дронів - що відомо

Очікується, що в рамках цієї ініціативи Україна отримає тисячі БПЛА, зокрема FPV-дрони. 

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Створення коаліції анонсували ще у січні 2024 року. Тоді з такою ініціативою виступила Латвія.  23 січня до ініціативи приєдналися Швеція та Велика Британія.

У лютому Коаліція дронів офіційно стартувала і почала поступово збільшуватися. 14 лютого Нідерланди приєдналися до коаліції з постачання Україні сучасних дронів.

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Окрім Британії та Латвії у Коаліції дронів офіційно беруть участь Австралія, Канада, Данія, Естонія, Німеччина, Литва, Нідерланди, Польща, Швеція.

Характеристика FPV-дронів

Дрони FPV (first-person view) - це безпілотні літальні апарати, які можуть передавати відео у режимі реального часу через вбудовану камеру, розташовану в передній частині БПЛА. Вони довели високу ефективність на полі бою після повномасштабного вторгнення Росії, забезпечуючи українським операторам ситуаційну поінформованість для ураження ворожих позицій, бронетехніки та кораблів.

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