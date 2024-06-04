Уже понад два роки донори зі 110 країн світу підтримують Україну та українців у їхній боротьбі. Причини абсолютно різні: хтось захищає демократію та цінності вільного світу, хтось має українське коріння, хтось знає що таке війна та хоче кращого майбутнього для своїх дітей, хтось вірить у президента Зеленського, а чиясь родина пройшла через пекло Другої світової війни.

Відео покликане запустити нову хвилю підтримки України міжнародною спільнотою та підкреслити, що будь-яка причина залишатись на боці правди важлива. Серед тих, хто знявся у відео — восьмирічна Еліс зі Сполучених Штатів, яка написала книгу про Україну, та разом з мамою Емілі донатить прибуток від продажу святкових подарунків на підтримку дітей в Україні. Оґія Ейдзі — японець, який щомісяця донатить на збори UNITED24 та пише зворушливі листи українською. Тімо з Німеччини, Фабіано та Джуліана з Бразилії, Джульєтта з Чилі та інші.

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Мета цього відео — показати, що якою б не була причина підтримки України, всі вони правильні, щоб залишатись з Україною, та подякувати всім за цю підтримку.