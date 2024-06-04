Ісландія зробить другий внесок до Фонду підтримки енергетики України у розмірі 667 тисяч євро.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

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Ісландія надасть Україні 667 тисяч євро

"Ісландія внесе до Фонду підтримки енергетики України додаткові 667 тисяч євро. Це вже другий внесок країни", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загальна сума внеску цієї країни до Фонду зросте до 2,72 млн євро.

«Ми дякуємо партнерам з Ісландії за допомогу українській енергетиці у ці складні часи. Фонд підтримки енергетики – це ефективний інструмент, який дозволяє закуповувати необхідне обладнання для ремонтів і відновлення об’єктів, пошкоджених російськими атаками», – наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко.

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У Фонді підтримки енергетики України вже майже 500 млн євро перерахованих та анонсованих внесків

"Нарощуємо обсяги допомоги. У Фонді підтримки енергетики України вже понад 494 млн євро перерахованих та анонсованих внесків. Розраховуємо, що буде набагато більше. Зокрема, нещодавно понад 12 млн доларів внесків задекларувала Австралія, про внесок у 42 млн євро оголосила Швеція", – заявляв Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Більше по темі Компанії АТ Укроборонпром уклали п’ять міжнародних угод про партнерство Також французька асоціація GICAT підписала меморандум про співпрацю з об’єднанням "Технологічні сили України".

Швеція надала пакет допомоги для енергетики України

Уряд Швеції виділив новий пакет допомоги на 650 мільйонів шведських крон (56,5 млн євро) на збільшення потужностей з виробництва і передачі електроенергії в Україні.

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З цього пакету 500 мільйонів профінансують через Фонд підтримки енергетики України Енергетичного співтовариства, а інші 150 – через Програму розвитку ООН (ПРООН) в Україні.