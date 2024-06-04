Ісландія зробить другий внесок до Фонду підтримки енергетики України у розмірі 667 тисяч євро.
Про це повідомляє Міністерство енергетики України.
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Ісландія надасть Україні 667 тисяч євро
"Ісландія внесе до Фонду підтримки енергетики України додаткові 667 тисяч євро. Це вже другий внесок країни", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що загальна сума внеску цієї країни до Фонду зросте до 2,72 млн євро.
«Ми дякуємо партнерам з Ісландії за допомогу українській енергетиці у ці складні часи. Фонд підтримки енергетики – це ефективний інструмент, який дозволяє закуповувати необхідне обладнання для ремонтів і відновлення об’єктів, пошкоджених російськими атаками», – наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко.
У Фонді підтримки енергетики України вже майже 500 млн євро перерахованих та анонсованих внесків
"Нарощуємо обсяги допомоги. У Фонді підтримки енергетики України вже понад 494 млн євро перерахованих та анонсованих внесків. Розраховуємо, що буде набагато більше. Зокрема, нещодавно понад 12 млн доларів внесків задекларувала Австралія, про внесок у 42 млн євро оголосила Швеція", – заявляв Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
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Швеція надала пакет допомоги для енергетики України
Уряд Швеції виділив новий пакет допомоги на 650 мільйонів шведських крон (56,5 млн євро) на збільшення потужностей з виробництва і передачі електроенергії в Україні.
З цього пакету 500 мільйонів профінансують через Фонд підтримки енергетики України Енергетичного співтовариства, а інші 150 – через Програму розвитку ООН (ПРООН) в Україні.