РФ впродовж доби 440 разів обстріляла Запорізьку область.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Телеграм.
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Армія РФ обстріляла Запорізьку область
"Впродовж доби окупанти 440 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів", – зазначив очільник ОВА.
Для комбінованих обстрілів війська РФ використали 192 БпЛА різних типів і здійснили 15 обстрілів із РСЗВ та 232 з артилерії.
За словами Федорова, надійшли 7 повідомлень про руйнування житла, втім мешканці не постраждали.
Як зазначається, під ворожим вогнем перебували Широке (Пологівський район), Левадне, Гуляйполе, Роботине, Мала Токмачка, Малинівка та Новоандріївка.
РФ атакувала Запорізьку область близько 450 разів за добу
Упродовж 4 червня Росія 446 разів обстріляла Запорізьку область.
Про це теж повідомляв Іван Федоров у Телеграм.
Як зазначалося, росіяни використали 178 БпЛА різних типів і здійснили 26 обстрілів із РСЗВ та 241 з артилерії.
РФ обстріляла Запорізьку область 360 разів за добу
Надійшли 11 повідомлень про руйнування житла, проте мирні жителі не постраждали.