РФ впродовж доби 440 разів обстріляла Запорізьку область.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Телеграм.

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Армія РФ обстріляла Запорізьку область

"Впродовж доби окупанти 440 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів", – зазначив очільник ОВА.

Для комбінованих обстрілів війська РФ використали 192 БпЛА різних типів і здійснили 15 обстрілів із РСЗВ та 232 з артилерії.

За словами Федорова, надійшли 7 повідомлень про руйнування житла, втім мешканці не постраждали.

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Як зазначається, під ворожим вогнем перебували Широке (Пологівський район), Левадне, Гуляйполе, Роботине, Мала Токмачка, Малинівка та Новоандріївка.