Анкара розглядає співпрацю з членами БРІКС і візьме участь у запланованій зустрічі групи наступного тижня в Росії.

Про це повідомляє Reuters.

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Туреччина може вступити до БРІКС

БРІКС (англ. BRICS) – це міжнародна організація найбільших за площею та населенням країн, що розвиваються (Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка).

Як зазначають у Reuters, речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що це питання буде на порядку денному наступного саміту організації.

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За словами речника, до БРІКС існує підвищений інтерес із боку різних держав, але навряд чи ця група може повністю задовольнити всі зацікавлені країни.

"Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан розпочав візит до Пекіна, це перший з 2012 року візит турецького чиновника найвищого рівня до Китаю-члена БРІКС. Під час візиту Фідан провів переговори з китайським колегою Ван І та іншими офіційними особами", – повідомили в Reuters.

Більше по темі Компанії АТ Укроборонпром уклали п’ять міжнародних угод про партнерство Також французька асоціація GICAT підписала меморандум про співпрацю з об’єднанням "Технологічні сили України".

Турецька державна інформаційна агенція Anadolu оголосила, що Анкара також розглядає співпрацю з членами БРІКС і візьме участь у зустрічі групи наступного тижня в Росії. Також в агенції додали, що Фідан підтвердив бажання Туреччини вступити до БРІКС, проте не надав деталей.

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Туреччина домовляється з Іраном про постачання газу

Нагадаємо, що у квітні Анкара вела перемовини з Тегераном про продовження угоди щодо постачання іранського газу в Туреччину через санкційний тиск на Росію та обмеження можливостей здійснення платежів за російські енергоносії.

Про це писали в Укрінформ із посиланням на турецьке видання Sabah.

Як зазначалося, переговори велися щодо нового періоду 30-річної газової угоди між двома країнами, дія якої спливає в 2026 році. Під час зустрічі також обговорювалися інвестиційні питання, а Байрактар повідомив, що турецький приватний сектор зацікавлений у розвитку видобутку природного газу та інвестуванні в інфраструктурні проєкти природного газу. Своєю чергою, Іран готовий розширити співпрацю в розробці родовищ нафти і природного газу, нафтових об'єктів і нафтохімічного сектору.