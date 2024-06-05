"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 8 – дістали поранення", – наголосив голова Херсонської ОВА.

За його словами, армія РФ влучила в житлові квартали Херсонщини, пошкодивши 3 багатоповерхівки, 8 приватних будинків, навчальний заклад, гуртожиток, офісну будівлю, заклад громадського харчування, магазини, газогін, автобуси та приватні автомобілі.

"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Інженерне, Білозерка, Олександрівка, Велетенське, Токарівка, Дніпровське, Гончарне, Широка Балка, Новотягинка, Берислав, Шляхове, Крупиця, Тягинка, Золота Балка, Михайлівка, Львове, Архангельське, Червоний Маяк, Качкарівка та місто Херсон", – зазначив Прокудін.

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Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Телеграм .

Росіяни вдарили по Херсонщині, внаслідок чого пошкоджені 8 приватних будинків і 3 багатоповерхівки.

РФ обстріляла 16 населених пунктів Херсонщини

За добу до цього в результаті ударів армії РФ по Херсонщині були пошкоджені 15 приватних будинків.

Про це також повідомляв Прокудін у Телеграм.

За його повідомленням, під обстрілами були Антонівка, Садове, Придніпровське, Дніпровське, Велетенське, Станіслав, Томина Балка, Софіївка, Білозерка, Молодіжне, Берислав, Михайлівка, Золота Балка, Нововоронцовка, Милове та місто Херсон.

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Внаслідок обстрілів ушкоджень зазнали приватні будинки, навчальний заклад, дитячий садок, аптека, офісна будівля, газогони, територія агропідприємства, складське приміщення та приватні автомобілі.