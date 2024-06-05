У Молдові міжнародне розслідування припинило діяльність злочинної групи, яка допомагала переховуватися особам, оголошеним у міжнародний розшук через Інтерпол.

Про це пише Укрінформ із посиланням на NewsMaker.

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Молдова ліквідувала угруповання, яке займалося корупційними схемами

У квітні Антикорупційна прокуратура Молдови розпочала розслідування на основі інформації від французьких колег, яких сповістив Інтерпол, про можливу діяльність на території цієї країни злочинної мережі, що допомагала "відбілити" осіб, яких розшукує Інтерпол. Згодом до співпраці долучили американське ФБР.

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4 червня співробітники Антикорупційної прокуратури провели 33 обшуки у 12 осіб. Під час обшуків вилучили цифрові пристрої, зокрема мобільні телефони, ноутбуки та комп'ютери, інші предмети та документи, які можуть бути доказами скоєння злочину.

Наразі затримали 4 осіб. Є обґрунтовані підозри, що група осіб з різних країн реалізувала корупційну схему, за якою особи, щодо яких Інтерпол публікував червоне повідомлення, могли отримувати притулок або статус біженця в Молдові чи інших країнах, щоб заблокувати повідомлення Інтерполу про їхній розшук.

Розслідування також показало, що в рамках цієї схеми міжнародна злочинна організація, пов'язана з особами у Росії, Україні, Білорусі та інших країнах, підозрювана у скоєнні кіберзлочинів в особливо великих розмірах, давала хабарі посередникам і посадовим особам у Молдові, щоб ті інформували злочинців, які розшукуються, про статус "червоних повідомлень" Інтерполу.

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РФ використовує Молдову для випробувань своїх нових технологій впливу та втручання

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой вважав, що Росія використовує країну «для випробувань своїх нових технологій впливу та втручання», щоб потім застосувати їх в інших країнах.

Відповідаючи на запитання, чому Молдова стала мішенню Росії у гібридній війні, Попшой сказав, що одним із пояснень може бути те, що його країна межує з Україною.

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«Інше пояснення — інтереси Російської Федерації та готовність різних суб'єктів у Молдові зрадити національні інтереси та громадян заради просування іноземного порядку денного», - зазначив він.

Крім того, за його словами, існує схильність Молдови до гібридної загрози, враховуючи вразливість країни до дезінформації та кіберзлочинів.