Російська армія атакувала село Інгулець на Херсонщині під час видачі гуманітарної допомоги, постраждали двоє чоловіків.
Про це повідомила Херсонська ОВА.
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Армія РФ завдала удару по Херсонщині - що відомо
«Російська армія атакувала село Інгулець. Під час видачі гуманітарної допомоги під удар ворога потрапили двоє чоловіків, 58 та 47 років», - йдеться в дописі.
Зазначається, що потерпілих доставили до лікарні, медики їх обстежують і надають їм допомогу.
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Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що російська армія вдарила по Херсонщині, внаслідок чого пошкоджені 8 приватних будинків і 3 багатоповерхівки.
"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Інженерне, Білозерка, Олександрівка, Велетенське, Токарівка, Дніпровське, Гончарне, Широка Балка, Новотягинка, Берислав, Шляхове, Крупиця, Тягинка, Золота Балка, Михайлівка, Львове, Архангельське, Червоний Маяк, Качкарівка та місто Херсон", – зазначив Прокудін.
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За його словами, армія РФ влучила в житлові квартали Херсонщини, пошкодивши 3 багатоповерхівки, 8 приватних будинків, навчальний заклад, гуртожиток, офісну будівлю, заклад громадського харчування, магазини, газогін, автобуси та приватні автомобілі.