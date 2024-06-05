Російська армія атакувала село Інгулець на Херсонщині під час видачі гуманітарної допомоги, постраждали двоє чоловіків.

Про це повідомила Херсонська ОВА.

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Армія РФ завдала удару по Херсонщині - що відомо

«Російська армія атакувала село Інгулець. Під час видачі гуманітарної допомоги під удар ворога потрапили двоє чоловіків, 58 та 47 років», - йдеться в дописі.

Зазначається, що потерпілих доставили до лікарні, медики їх обстежують і надають їм допомогу.