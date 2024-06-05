Російська армія атакувала село Інгулець на Херсонщині під час видачі гуманітарної допомоги, постраждали двоє чоловіків.

Про це повідомила Херсонська ОВА.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Армія РФ завдала удару по Херсонщині - що відомо

«Російська армія атакувала село Інгулець. Під час видачі гуманітарної допомоги під удар ворога потрапили двоє чоловіків, 58 та 47 років», - йдеться в дописі.

Зазначається, що потерпілих доставили до лікарні, медики їх обстежують і надають їм допомогу.

Advertisement

Росія обстріляла 22 населені пункти Херсонщини

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що російська армія вдарила по Херсонщині, внаслідок чого пошкоджені 8 приватних будинків і 3 багатоповерхівки.

"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Інженерне, Білозерка, Олександрівка, Велетенське, Токарівка, Дніпровське, Гончарне, Широка Балка, Новотягинка, Берислав, Шляхове, Крупиця, Тягинка, Золота Балка, Михайлівка, Львове, Архангельське, Червоний Маяк, Качкарівка та місто Херсон", – зазначив Прокудін.

Армія РФ атакувала Полтавщину: є постраждалі
Більше по темі

Армія РФ атакувала Полтавщину: є постраждалі

Пошкоджено цивільну інфраструктуру. Відомо про шістнадцятьох осіб, що дістали поранень.

За його словами, армія РФ влучила в житлові квартали Херсонщини, пошкодивши 3 багатоповерхівки, 8 приватних будинків, навчальний заклад, гуртожиток, офісну будівлю, заклад громадського харчування, магазини, газогін, автобуси та приватні автомобілі.

Advertisement
Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
ППО знешкодила всі БпЛА "Шахед" і більшість ракет під час нічної атаки РФ Ракетні обстріли
ППО знешкодила всі БпЛА "Шахед" і більшість ракет під час нічної атаки РФ
Київ Пост
1д тому
Росія, ймовірно, захопила Новоолександрівку, що неподалік Авдіївки Ракетні обстріли
Росія, ймовірно, захопила Новоолександрівку, що неподалік Авдіївки
Київ Пост
чер. 18
Армія РФ атакувала Полтавщину: є постраждалі Ракетні обстріли
Армія РФ атакувала Полтавщину: є постраждалі
Київ Пост
чер. 17
На Київщині загасили пожежу після атаки 12 червня Ракетні обстріли
На Київщині загасили пожежу після атаки 12 червня
Київ Пост
чер. 15
Спонсорований контент
" Попередній У Молдові затримали чиновників, які допомагали злочинцям уникнути Інтерполу
Далі » Україні вдалося повернути понад 700 нацгвардійців із російського полону