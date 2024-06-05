58 компаній підсанкційних осіб перейшли у власність України від початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє Опендатабот.

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58 компаній вилучили у власність України за допомогою внутрішніх санкцій

"Сам по собі процес вилучення майна підсанкційних осіб доволі складний: спочатку РНБО має прийняти рішення про застосування санкцій до конкретної людини, яке вводиться в дію указом Президента України. Якщо санкція включає в себе блокування активів, то Міністерство юстиції України звертається до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) із заявою про стягнення активів підсанкційної особи в дохід держави", – пояснили в Опендатабот.

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Як зазначається, 13 бізнесів належали росіянам, а в 45 інших засновники мали тісні звʼязки з агресором або підтримували війну в Україні.

Серед компаній, наведених у списку, є такі: ТОВ "ВСМПО ТИТАН Україна", ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат", ТОВ "Тай-Мінералс", ТОВ "Інвестагро", ТОВ "ЗТЗ-Сервіс", ТОВ "Електрозавод-Віт", ТОВ "Клуб Сковорода" тощо.

Заступниця Міністра юстиції України Інна Богатих зауважила, що механізм стягнення, який використовує Україна, є унікальним у світовій практиці.

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За її словами, сам процес доведення зв’язків підсанкційної особи з конкретними активами є складним. Зазвичай у таких випадках роблять все можливе, щоб максимально "замаскувати" активи, й використовують для цього щоразу все більш креативні способи.

"Процес збору доказів та подання позовів є непростим. Розгляд позовних заяв на практиці також є тривалим процесом. До прикладу, наразі маємо у роботі справу, щодо якої вже відбулось 38 судових засідань. Лише позовна заява Мін’юсту з додатками складається з 45 томів. Натомість загальна кількість томів, які наразі перебувають на розгляді в суді, вже більше 150 – з урахування доказів, що подали всі учасники процесу", – зазначила Богатих.

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ВАКС стягнув у дохід України два літаки російської компанії

Нагадаємо, що 15 травня Вищий антикорупційний суд стягнув у дохід держави два пасажирські літаки Ан-148-100Е російської компанії"Ільюшин Фінанс Ко.".

Про це повідомляла пресслужба Міністерства юстиції.

Зазначалося, що "Ільюшин Фінанс Ко." є спеціалізованою компанією, що входить до складу державної корпорації "Ростех" і відповідає за функціональний напрямок у сфері лізингу, управління обслуговування та продажу літаків, виготовлених на російських авіаційних заводах.

До початку та під час повномасштабної війни компанія системно співпрацювала з вищим політичним керівництвом Росії та брала участь у матеріально-технічному забезпеченні збройної агресії.

Позов Міністерства юстиції України до АТ "Ільюшин Фінанс Ко." про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції", задовольнив ВАКС.