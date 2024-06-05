У центрі Москви затримали іранського туриста Хідарі Хоссіна, одягненого у світшот Balenciaga з прапором України, тризубами та закликом допомагати українським біженцям.

Про це повідомив російський Телеграм канал ASTRA.

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У Росії затримали туриста, який був одягнений у світшот з українською символікою

30-річного туриста доставили до відділу поліції «Китай-город», де на нього склали адміністративний протокол про «дискредитацію» армії РФ. Матеріали передано до Тверського суду Москви.

Пізніше з'явилося уточнення, що суд визнав іранця винним у «дискредитації» армії РФ і оштрафував його за світшот Balenciaga з українською символікою на 50 тисяч рублів ($560).

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ASTRA зазначає, що бренд одягу Balenciaga 28 липня 2022 року приєднався до платформи UNITED24, яка акумулює допомогу Україні. Демна Гвасалія, креативний директор Balenciaga, став послом платформи UNITED24. Тоді ж бренд розробив світшот із українською символікою. Весь прибуток від його продажу йде на платформу UNITED24 для допомоги українським біженцям.

UNITED24 - що відомо

Фандрейзингова платформа UNITED24 запрацювала 5 травня 2022 року з ініціативи Володимира Зеленського. Серед амбасадорів проєкту – актори, режисери, підприємці, музиканти, науковці, спортсмени, астронавт.

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Зібрані завдяки їхній підтримці та зусиллям донорів кошти спрямували на закупівлю безпілотників різних типів, морських дронів, систем протидії дронам, обладнання для розмінування, інкубаторів для передчасно народжених дітей, автомобілів швидкої допомоги, а також на відбудову 26 мостів, багатоквартирних будинків s шкіл та облаштування укриттів для дітей.