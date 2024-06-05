Джерела Kyiv Post підтверджують, що Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) здійснює масштабну кібератаку на державні установи та великі компанії РФ.

Які об'єкти в Росії паралізувала атака ГУР 

У Росії фактично паралізовано роботу низки державних установ і приватних компаній. Зокрема, "Роскомнадзор" стверджує, що збої є наслідком "аварії магістральної мережі зв’язку", однак співрозмовник Kyiv Post повідомив, що причина - масштабна DDoS-атака кіберфахівців ГУР.

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За інформацією джерела, станом на 11:00  5 червня був відсутній доступ до електронних сервісів сайту державних послуг, а також до послуг низки міністерств: оборони, фінансів, внутрішніх справ, юстиції, промисловості та енергетики, інформаційних технологій та зв’язку, надзвичайних ситуацій. 

Також були недоступний сайт і сервіси федеральної податкової служби Росії. У митній службі навіть визнали факт DDoS-атаки на операторів зв’язку, через що «інформаційний обмін з учасниками зовнішньоекономічної діяльності ускладнений».

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Також росіяни не мають доступу до послуг деяких банківських установ, таких як Сбербанк і Альфабанк. Серйозні перебої спостерігаються і в роботі соцмережі ВКонтакте. У деяких регіонах РФ вже декілька днів не працює єдиний державний реєстр РАГС - росіяни скаржаться на скасування весільних церемоній.

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Окрім того, збій у роботі підтвердила Об'єднана авіабудівельна компанія. Також було зафіксовано збої в роботі серверів хмарного сховища РФ «гособлако».

Попередня кібератака ГУР на Росію

У травні цього року  фахівці Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) здійснили масштабну кібератаку на інтернет-провайдери та операторів мобільного зв’язку в Татарстані. Головними обʼєктами кібероперації були мережі зв’язку в особливій економічній зоні "Алабуга", де розміщені понад 30 виробництв, зокрема важливі підприємства ОПК Російської Федерації. 

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Карина Доломанжи
Карина Доломанжи
Журналістка, редакторка новин
Катерина Захарченко
Катерина Захарченко
Журналістка Kyiv Post, яка народилась і мешкає у Києві. Катерина пише ексклюзивні статті різної тематики.
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