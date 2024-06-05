На польсько-білоруському кордоні від дій нелегальних мігрантів знову постраждали двоє польських прикордонників.

Про це повідомила Прикордонна служба Польщі.

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На кордоні з Білоруссю нелегали поранили польських прикордонників

“. За пособництво затримано сімох осіб. Прикордонники надали допомогу двом іноземцям. У патрулі кидалися гілки та каміння і розпилювався газ. Постраждали двоє прикордонників”, - йдеться в повідомленні.

Ситуація на польсько-українському кордоні - що відомо

Після засідання уряду РП 28 травня прем’єр-міністр Дональд Туск повідомив, що уряд Польщі направить на кордон з Білоруссю додаткові сили після кількох інцидентів на минулому тижні на кордоні, під час яких нелегальні мігранти поранили військового та двох прикордонників.

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“Солдати і прикордонники захищають наш кордон, ризикуючи життям. Про пораненого військового добре піклуються, як і про його родину. Ми направили на кордон додаткові сили. Я буду там завтра вранці”,- написав Туск.

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Раніше Дональд Туск зазначав, що понад 90% людей, які нелегально перетинають польсько-білоруський кордон, мають російську візу.

У Польщі планували покращити загородження на кордоні з Білоруссю

У лютому 2024 року керівництво МВС Польщі спільно з новим керівництвом Прикордонної служби країни почало працювати над ущільненням загородження на польсько-білоруському кордоні.

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У 2022 році Польща побудувала на кордоні з Білоруссю загородження заввишки 5,5 м і завдовжки 186 км та встановила сучасну систему електронного моніторингу. Це було відповіддю на штучне створення від літа 2021 року Білоруссю та Росією так званого міграційного тиску на кордоні РБ з Польщею та балтійськими країнами.