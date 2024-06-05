Російська окупаційна армія збільшила інтенсивність штурмових дій на Куп’янському напрямку, загалом на фронті від початку доби відбулися вже 54 бойові зіткнення.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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Росія посилила штурмові дії на Куп'янському напрямку

Найбільшу активність росіяни проявляють на Покровському напрямку та в Харківській області. Сили оборони стримують армію РФ.

На Харківському напрямку російська армія продовжує зі своєї території завдавати авіаційних ударів по українських містах і селах, зокрема з напрямку Шебекіного.

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Цієї доби з повітряного простору Росії загарбники скинули вже п’ять керованих авіаційних бомб у район Охрімівки й одну – на Вовчанськ. Також завдали ударів некерованими авіаракетами по Ветеринарному.

Воїни України відбили дві ворожі атаки в бік села Липці. На цей час тривають три бойові зіткнення у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку зросла інтенсивність штурмових дій російської армії. Сім разів загарбники атакували позиції Сил оборони неподалік від Синьківки, Степової Новоселівки, Стельмахівки, Чернещини та Дружелюбівки. У напрямку двох останніх населених пунктів бої ще тривають.

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Авіаудару керованою авіабомбою росіяни завдали по району села Нове.

На Сіверському напрямку війська РФ далі намагаються штурмувати українські позиції в районах Верхньокам’янського, Виїмки та Роздолівки. Загальна кількість боєзіткнень на цій ділянці фронту зросла до п’яти. Три ворожі атаки Сили оборони успішно відбили, дві ще тривають у напрямку Роздолівки.

Свої дії неподалік від Верхньокам’янського ворог підтримував застосуванням двох керованих авіабомб.

На Краматорському напрямку російська армія застосовує некеровані авіаційні ракети в районах сіл Північне та Дружба. Сім атак біля Іванівського, Кліщіївки й Андріївки українські захисники відбили. Один бій біля Білої Гори ще триває.

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"Особливо активний противник сьогодні на Покровському напрямку. Тут, в порівнянні із ранком, кількість боїв зросла більш ніж удвічі", – додали в Генштабі.

Ворог намагався просунутись біля Стариці на Харківщині

Армія РФ бомбардує прикордонні населені пункти на півночі Харківщини. Вранці відбулась одна спроба окупантів просунутись у районі села Стариця.

Сьогодні росіяни розпочали атаки в районах Дружелюбівки й Невського на Куп’янському напрямку.

«Ворог активно застосовує авіацію - п’ять КАБів скинув протягом трьох авіаударів по районах Степової Новоселівки, Борівського та Андріївки», - зазначали у штабі вранці.