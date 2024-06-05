Литовський уряд схвалив виділення для України нового траншу фінансової допомоги на суму 12,7 мільйона євро. Зокрема, гроші буде виділено на проєкти та програми, пов'язані з відновленням України та реабілітацією військових.

Про це повідомляє Delfi.

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У Литві схвалили виділення коштів на допомогу Україні

За інформацією видання, на фінансування та реалізацію проєкту "Реновація та відновлення школи Зелений Гай у Миколаєві" виділено 2,7 млн євро. Відновленням займатиметься Центральне агентство управління проєктами протягом 18 місяців.

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На фінансування та реалізацію програми "Реабілітація та реінтеграція поранених і постраждалих від війни в Україні" планується виділити 10 млн євро.

Також кошти виділяються на реконструкцію:

реабілітаційного центру травм спинного мозку Дніпровської державної університетської лікарні - до 2,5 млн євро;

на реконструкцію відділення Unbroken Львівського міського реабілітаційного центру в селищі Брюховичі - до 5,6 млн євро;

також до 1,9 млн євро для установ та організацій, що здійснюють діяльність, пов'язану з послугами реабілітації та реінтеграції, для зміцнення та розвитку послуг.

Литва надала 5 млн євро на реконструкцію шкіл і дитсадків в Україні

Напередодні уряд Литви схвалив підготовлену Міністерством фінансів країни постанову про виділення п'яти мільйонів євро на підтримку освітньої галузі України.

Більше по темі Компанії АТ Укроборонпром уклали п’ять міжнародних угод про партнерство Також французька асоціація GICAT підписала меморандум про співпрацю з об’єднанням "Технологічні сили України".

Виділені кошти будуть спрямовані на відновлення зруйнованих шкіл і дитсадків в Україні, а також обладнання бомбосховищ і встановлення інших засобів захисту.

«Оскільки війна Росії проти України триває, ми повинні допомогти українцям зберегти надію на майбутнє. Для цього надзвичайно важливою є можливість здійснювати виховання молодого покоління навіть у воєнний час, забезпечуючи навчання дітей, попри постійний ризик авіаударів», – пояснювала міністерка фінансів Литви Гінтаре Скайсте.