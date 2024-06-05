Україна розшукує 19 тисяч примусово вивезених Російською Федерацією українських дітей. Це лише ті, чиї імена вдалося верифікувати.

Про це перша леді України Олена Зеленська розповіла в інтерв’ю журналістам з Аргентини, Бразилії, Колумбії, Мексики, Перу, Сальвадору та Чилі.

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РФ приховує дані похищених українських дітей

Дружина Президента наголосила, що Росія продовжує приховувати дані та місцеперебування українських дітей. Доступу до них не мають ані українські органи влади, ані міжнародні організації.

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«Протиставити російському свавіллю щодо беззахисних дітей можемо тільки спільні зусилля всіх вільних країн. Обнадіює, що Міжнародна коаліція за повернення українських дітей постійно зростає. Важливо, щоб усі країни світу якнайшвидше зрозуміли: права та захист українських дітей – це про права й захист їхніх дітей також», – сказала Олена Зеленська.

Вона додала, що зараз до коаліції входять уже 37 країн. Днями до неї приєдналася Аргентина.