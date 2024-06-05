Міністр європейських справ уряду Чехії Мартін Дворжак став ініціатором листа із закликом до бельгійського головування в Раді Європейського Союзу посприяти прогресу в переговорах про вступ України та Молдови до Європейського Союзу.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

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12 країн ЄС закликають пришвидшити вступ України та Молдови до союзу

Листа підписали ще 11 держав – членів Євросоюзу: Швеція, Фінляндія, Литва, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, Словенія, Естонія, Латвія та Словаччина. Його написано на ім'я міністерки закордонних справ Бельгії Аджі Лябіб.

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Підписанти високо оцінюють "кроки, зроблені бельгійським головуванням в ЄС у процесі вступу України та Молдови до ЄС", та наголошують на необхідності мотивувати обидві країни шляхом поступової інтеграції в політику і програми ЄС до повноправного членства.

Більше по темі Рада ЄС почне підготовку до переговорів про вступ України 25 червня Початок підготовки до міжурядових конференцій з Україною та Молдовою буде останнім етапом перед початок переговорів про вступ цих країн до ЄС.

Зокрема, вони вважають, що Рада ЄС повинна "не пізніше" червня затвердити переговорні рамки для України та Молдови, що дозволить скликати міжурядові конференції з обома країнами до кінця цього місяця.

"Я вважаю, що зараз правильний час для того, щоб рухатися вперед і робити конкретні кроки в процесі вступу України та Молдови до ЄС", – підсумовує в листі чеський міністр Дворжак.

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Євросоюз обіцяв розпочати переговори про вступ України в червні

Україна та ЄС планують розпочати переговори про вступ уже в червні.

Видання Politico зазначало, що офіційні особи Брюсселя наполягають на тому, щоб розпочати офіційні переговори про вступ України до Європейського Союзу вже наступного місяця.

"П'ять дипломатів на умовах анонімності заявили, що мета полягає в тому, щоб розпочати офіційні переговори вже 25 червня", – йшлося в повідомленні.