Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) акумулює 300 млн євро на підтримку енергетичного сектору України, що потерпає від російських атак.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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ЄБРР надасть України 300 млн євро на відновлення енергосектору

За словами Прем'єр-міністра, надання Україні 300 млн євро передбачено меморандумом про взаєморозуміння, який він підписав з президентом ЄБРР Оділь Рено-Бассо.

"Кошти підуть державним енергетичним компаніям на відновлення генеруючих потужностей та інфраструктури, а також на будівництво нової децентралізованої генерації", - ззаначив очільник уряду.

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Він додав, що такі кошти допоможуть забезпечити стабільне та безперебійне електропостачання по всій території України.

Шмигаль нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення росіян ЄБРР передав Україні 4 млрд євро фінансування.