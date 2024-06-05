За попередньою інформацією, на Одещині внаслідок удару РФ зазнала руйнувань цивільна інфраструктура.

Атака на Одещину - що відомо

На Одещині оголосили повітряну тривогу о 16:57. У Повітряних силах попередили про загрозу балістики з Криму, слідом за цим — що в напрямку Одещини рухається швидкісна ціль.

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Після цього місцеві ЗМІ повідомляли про вибух в Одесі.

Керівник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук повідомив, що, попередньо, під час повітряної тривоги російська армія завдала удару по цивільній інфраструктурі на Одещині, яка пов'язана з відпочинком, обійшлось без жертв.