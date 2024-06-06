Росія впродовж доби 364 рази обстріляла Запорізьку область.

Про це поінформував голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Телеграм.

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Війська РФ обстріляли Запорізький регіон

"Впродовж доби окупанти 364 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 11 населених пунктів", – повідомив очільник ОВА.

Для обстрілу ворожі сили використали 125 БпЛА різних типів і здійснили 18 обстрілів із РСЗВ та 220 з артилерії. Також ворог завдав авіаційного удару по Новому Запоріжжю (Пологівський район).

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За словами очільника ОВА, надійшли 6 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

Як зазначив Федоров, під ворожим вогнем перебували Нове Запоріжжя, Запоріжжя, Гуляйполе, Залізничне, Левадне, Роботине, Мала Токмачка, Малинівка, Оріхів, Приморськ та Новоандріївка.