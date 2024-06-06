Росія впродовж доби 364 рази обстріляла Запорізьку область.

Про це поінформував голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Телеграм.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Війська РФ обстріляли Запорізький регіон

"Впродовж доби окупанти 364 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 11 населених пунктів", – повідомив очільник ОВА.

Для обстрілу ворожі сили використали 125 БпЛА різних типів і здійснили 18 обстрілів із РСЗВ та 220 з артилерії. Також ворог завдав авіаційного удару по Новому Запоріжжю (Пологівський район).

Advertisement

За словами очільника ОВА, надійшли 6 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

Як зазначив Федоров, під ворожим вогнем перебували Нове Запоріжжя, Запоріжжя, Гуляйполе, Залізничне, Левадне, Роботине, Мала Токмачка, Малинівка, Оріхів, Приморськ та Новоандріївка.

РФ обстріляла Запорізьку область понад 400 разів

Нагадаємо, що впродовж 5 червня Росія обстріляла Запорізьку область 440 разів.

РФ обстріляла Запорізьку область 360 разів за добу
Більше по темі

РФ обстріляла Запорізьку область 360 разів за добу

Надійшли 9 повідомлень про руйнування житла.

Про це також повідомляв Іван Федоров у Телеграм.

Зазначалося, що під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів. 

Для обстрілів ворожі сили використали 192 БпЛА різних типів і здійснили 15 обстрілів із РСЗВ та 232 з артилерії.

Внаслідок атаки надійшли 7 повідомлень про руйнування житла, але мешканці не постраждали.

Advertisement
Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Росіяни обстріляли Запорізьку область майже 330 разів за добу Запоріжжя
Росіяни обстріляли Запорізьку область майже 330 разів за добу
Київ Пост
14г тому
СБУ затримала агента ФСБ, який готував удари РФ по паливних базах Запоріжжя Запоріжжя
СБУ затримала агента ФСБ, який готував удари РФ по паливних базах Запоріжжя
Київ Пост
1д тому
РФ обстріляла Запорізьку область 360 разів за добу Запоріжжя
РФ обстріляла Запорізьку область 360 разів за добу
Київ Пост
1д тому
Росія здійснила майже 380 обстрілів на Запоріжжі Запоріжжя
Росія здійснила майже 380 обстрілів на Запоріжжі
Київ Пост
2д тому
Спонсорований контент
" Попередній Армія РФ атакувала Одещину
Далі » Хроніка війни в Україні. 6 червня: “Ви зовсім тупі?”