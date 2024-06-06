Росія впродовж доби 364 рази обстріляла Запорізьку область.
Про це поінформував голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Телеграм.
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Війська РФ обстріляли Запорізький регіон
"Впродовж доби окупанти 364 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 11 населених пунктів", – повідомив очільник ОВА.
Для обстрілу ворожі сили використали 125 БпЛА різних типів і здійснили 18 обстрілів із РСЗВ та 220 з артилерії. Також ворог завдав авіаційного удару по Новому Запоріжжю (Пологівський район).
За словами очільника ОВА, надійшли 6 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.
Як зазначив Федоров, під ворожим вогнем перебували Нове Запоріжжя, Запоріжжя, Гуляйполе, Залізничне, Левадне, Роботине, Мала Токмачка, Малинівка, Оріхів, Приморськ та Новоандріївка.
РФ обстріляла Запорізьку область понад 400 разів
Нагадаємо, що впродовж 5 червня Росія обстріляла Запорізьку область 440 разів.
РФ обстріляла Запорізьку область 360 разів за добу
Про це також повідомляв Іван Федоров у Телеграм.
Зазначалося, що під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів.
Для обстрілів ворожі сили використали 192 БпЛА різних типів і здійснили 15 обстрілів із РСЗВ та 232 з артилерії.
Внаслідок атаки надійшли 7 повідомлень про руйнування житла, але мешканці не постраждали.