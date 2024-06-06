Цього тижня французи перебувають у стані підвищеної готовності до можливих протиправних дій з боку Москви, оскільки наближаються вибори, а міжнародні лідери, зокрема президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський, збираються у Франції в четвер на святкування 80-ї річниці висадки Союзних військ у Нормандії.

Чоловіка, який має і російський, і український паспорти, затримали в понеділок ввечері, про це агенції Франс-Пресс (AFP) повідомило джерело. Інше неназване джерело повідомило AFP, що чоловік був родом із Донбасу.

«Один із цих пристроїв вибухнув», — повідомили в середу в прокуратурі. У вівторок прокуратура розпочала розслідування.

За повідомленням Національної антитерористичної прокуратури, в понеділок слідчі знайшли в його готельному номері поблизу аеропорту Шарля де Голля «продукти і матеріали, призначені для виготовлення вибухових пристроїв».

Після того, як французькі служби швидкого реагування цього тижня виявили в одному з готелів Парижа 26-річного чоловіка українсько-російського походження з опіками на тілі та травмами голови від випадкового вибуху, влада заарештувала його за підозрою у плануванні теракту.

Путін пообіцяв озброїти своїх союзників у відповідь на постачання західного озброєння в Україну

Під час рідкісної відеоконференції з західними журналістами в середу президент Росії Владімір Путін пригрозив озброїти ті країни, які симпатизують Кремлю і знаходяться на відстані удару по цілях на Заході, у відповідь на те, що союзники України постачають Києву ракети дальнього радіусу дії.

«Якщо хтось вважає, що можна постачати таку зброю в зону бойових дій, щоб атакувати нашу територію і створювати нам проблеми, то чому ми не маємо права постачати зброю такого ж класу в регіони світу, де будуть завдаватися удари по чутливих об'єктах цих [західних] країн?» запитав Путін.

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«Тобто відповідь може бути асиметричною, — продовжив він. – Ми над цим подумаємо».

Було незрозуміло, яким саме країнам він збирається надавати зброю і по яких погрожує завдавати ударів, але назвав Німеччину. Він сказав, що коли перші танки, поставлені Німеччиною, «з'явилися на українській землі, це викликало морально-етичний шок у Росії», натякаючи на Другу світову війну, коли нацистська Німеччина вторглася в Польщу в 1939 році, так само, як Росія вторглася в Україну в 2022 році. (Путіна процитувала агенція AFP, журналісти якої брали участь у відеоконференції).

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Під час відеоконференції обговорювалися й інші теми, зокрема визнання колишнього президента США Дональда Трампа винним у справі про «відкупні», які він заплатив порнозірці. Путін, як і Трамп, намагався представити правову систему США як корумповану, незважаючи на те, що двічі імпічментований і неодноразово звинувачений магнат був одноголосно засуджений за всіма 34 пунктами всіма 12 присяжними, обраними як стороною захисту, так і стороною обвинувачення.

«Для всього світу очевидно, що переслідування Трампа... — це просто використання судової системи у внутрішньополітичній боротьбі», — сказав автократ, якого і теоретично, і практично взагалі не можна ні піддати імпічменту, ні висунути проти нього звинувачення. «Їхнє уявне лідерство у сфері демократії вигоріло вщент», — сказав Путін.

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Репортер AFP також запитав Путіна, чи має Росія імперські амбіції щодо України та інших країн, звернувши увагу на радянські та російські імперські прапори в приміщенні в Санкт-Петербурзі (де знаходиться штаб-квартира «Газпрому»), в якому президент проводив інтерв'ю.

«Не треба шукати якихось наших імперських амбіцій. Їх немає, — заявив Путін. — Не треба шукати те, чого немає. Не треба вигадувати образ Росії як ворога. Вони вигадали цю ідею, що Росія хоче напасти на НАТО. Ви що, з глузду з'їхали? Ви зовсім тупі? Хто це вигадав? Це нісенітниця, це маячня», — сказав Путін.

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Ліміти перевищено, знову будуть планові відключення електроенергії по всій Україні

Починаючи з ночі середи, 5 червня, в Україні знову вводяться аварійні відключення електроенергії, повідомляє національний оператор електромереж «Укренерго». Відключення пов'язане з пошкодженням енергетичної інфраструктури внаслідок обстрілів з боку Росії.

В «Укренерго» повідомили, що через перевищення лімітів споживання електроенергії, введених на початку цього тижня, будуть застосовані відключення електроенергії у 12 областях: Харківській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Івано-Франківській, Рівненській, Волинській, Львівській, Одеській, Запорізькій та Кіровоградській.

«Аварійні відключення будуть скасовані після того, як [регіони] дотримуватимуться встановлених для них лімітів споживання», — заявив оператор мережі. Ці ліміти залишатимуться в силі на невизначений термін у кожному регіоні, 24 години на добу.

Російські удари вже зруйнували більше половини енергогенеруючих потужностей України.

В «Укренерго» попередили українців, що влітку й восени можуть бути не лише планові стабілізаційні, а й аварійні та екстрені відключення.