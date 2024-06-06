Після того, як французькі служби швидкого реагування цього тижня виявили в одному з готелів Парижа 26-річного чоловіка українсько-російського походження з опіками на тілі та травмами голови від випадкового вибуху, влада заарештувала його за підозрою у плануванні теракту.
За повідомленням Національної антитерористичної прокуратури, в понеділок слідчі знайшли в його готельному номері поблизу аеропорту Шарля де Голля «продукти і матеріали, призначені для виготовлення вибухових пристроїв».
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
«Один із цих пристроїв вибухнув», — повідомили в середу в прокуратурі. У вівторок прокуратура розпочала розслідування.
Чоловіка, який має і російський, і український паспорти, затримали в понеділок ввечері, про це агенції Франс-Пресс (AFP) повідомило джерело. Інше неназване джерело повідомило AFP, що чоловік був родом із Донбасу.
Цього тижня французи перебувають у стані підвищеної готовності до можливих протиправних дій з боку Москви, оскільки наближаються вибори, а міжнародні лідери, зокрема президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський, збираються у Франції в четвер на святкування 80-ї річниці висадки Союзних військ у Нормандії.
Напруженість щодо можливих терористичних актів також залишається високою, оскільки Париж готується до проведення літніх Олімпійських ігор у липні.
BREAKING: French Police have arrested a Russian-Ukrainian citizen and suspected terrorist following an explosion near Paris's Charles de Gaulle Airport. The incident occurs just as President Biden and several world leaders convene in France for the 80th anniversary of the D-Day… pic.twitter.com/LvMuE4EFlS— CBS Evening News (@CBSEveningNews) June 5, 2024
Путін пообіцяв озброїти своїх союзників у відповідь на постачання західного озброєння в Україну
Під час рідкісної відеоконференції з західними журналістами в середу президент Росії Владімір Путін пригрозив озброїти ті країни, які симпатизують Кремлю і знаходяться на відстані удару по цілях на Заході, у відповідь на те, що союзники України постачають Києву ракети дальнього радіусу дії.
«Якщо хтось вважає, що можна постачати таку зброю в зону бойових дій, щоб атакувати нашу територію і створювати нам проблеми, то чому ми не маємо права постачати зброю такого ж класу в регіони світу, де будуть завдаватися удари по чутливих об'єктах цих [західних] країн?» запитав Путін.
«Тобто відповідь може бути асиметричною, — продовжив він. – Ми над цим подумаємо».
Було незрозуміло, яким саме країнам він збирається надавати зброю і по яких погрожує завдавати ударів, але назвав Німеччину. Він сказав, що коли перші танки, поставлені Німеччиною, «з'явилися на українській землі, це викликало морально-етичний шок у Росії», натякаючи на Другу світову війну, коли нацистська Німеччина вторглася в Польщу в 1939 році, так само, як Росія вторглася в Україну в 2022 році. (Путіна процитувала агенція AFP, журналісти якої брали участь у відеоконференції).
Під час відеоконференції обговорювалися й інші теми, зокрема визнання колишнього президента США Дональда Трампа винним у справі про «відкупні», які він заплатив порнозірці. Путін, як і Трамп, намагався представити правову систему США як корумповану, незважаючи на те, що двічі імпічментований і неодноразово звинувачений магнат був одноголосно засуджений за всіма 34 пунктами всіма 12 присяжними, обраними як стороною захисту, так і стороною обвинувачення.
«Для всього світу очевидно, що переслідування Трампа... — це просто використання судової системи у внутрішньополітичній боротьбі», — сказав автократ, якого і теоретично, і практично взагалі не можна ні піддати імпічменту, ні висунути проти нього звинувачення. «Їхнє уявне лідерство у сфері демократії вигоріло вщент», — сказав Путін.
Репортер AFP також запитав Путіна, чи має Росія імперські амбіції щодо України та інших країн, звернувши увагу на радянські та російські імперські прапори в приміщенні в Санкт-Петербурзі (де знаходиться штаб-квартира «Газпрому»), в якому президент проводив інтерв'ю.
«Не треба шукати якихось наших імперських амбіцій. Їх немає, — заявив Путін. — Не треба шукати те, чого немає. Не треба вигадувати образ Росії як ворога. Вони вигадали цю ідею, що Росія хоче напасти на НАТО. Ви що, з глузду з'їхали? Ви зовсім тупі? Хто це вигадав? Це нісенітниця, це маячня», — сказав Путін.
Ліміти перевищено, знову будуть планові відключення електроенергії по всій Україні
Починаючи з ночі середи, 5 червня, в Україні знову вводяться аварійні відключення електроенергії, повідомляє національний оператор електромереж «Укренерго». Відключення пов'язане з пошкодженням енергетичної інфраструктури внаслідок обстрілів з боку Росії.
В «Укренерго» повідомили, що через перевищення лімітів споживання електроенергії, введених на початку цього тижня, будуть застосовані відключення електроенергії у 12 областях: Харківській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Івано-Франківській, Рівненській, Волинській, Львівській, Одеській, Запорізькій та Кіровоградській.
«Аварійні відключення будуть скасовані після того, як [регіони] дотримуватимуться встановлених для них лімітів споживання», — заявив оператор мережі. Ці ліміти залишатимуться в силі на невизначений термін у кожному регіоні, 24 години на добу.
Російські удари вже зруйнували більше половини енергогенеруючих потужностей України.
В «Укренерго» попередили українців, що влітку й восени можуть бути не лише планові стабілізаційні, а й аварійні та екстрені відключення.