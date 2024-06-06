"Внаслідок атаки БПЛА виникла пожежа на Новошахтинському нафтопереробному заводі. На місці працюють служби екстреного реагування. Інформація про постраждалих уточнюється", – написав губернатор Ростовської області.

У ніч проти 6 червня під удар БпЛА потрапили НПЗ у Новошахтинську Ростовської області та Старооскольському міському окрузі в Бєлгородській області РФ.

Як пізніше знову зазначив губернатор Ростовської області, на НПЗ вогонь поширився на площі 50 кв. м. До гасіння були залучені близько 120 осіб і 15 одиниць техніки. Роботи були припинені через повторну атаку, особовий склад був відведений на безпечну відстань і готувалося застосування пожежного поїзда.

Безпілотник атакував нафтобазу в Бєлгородській області

"ЗСУ за допомогою дрона-камікадзе атакували нафтобазу на території Старооскольського міського округу. Внаслідок вибуху сталося займання одного з резервуарів. Чотирма пожежними розрахунками осередок займання було оперативно ліквідовано. Вибуховою хвилею вибило вікна у будівлі охорони. Постраждалих немає", – цитує ASTRA губернатора Бєлгородської області Вячеслава Гладкова.

Також, як згодом повідомив російський Телеграм-канал із посиланням на Міноборони Росії, російська ППО минулої ночі перехопила 13 безпілотників над Кримом і 6 над Бєлгородською областю, а також знищила протикорабельну ракету "Нептун" над Ростовською областю.

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Дрони атакували нафтобази в Бєлгородській та Ростовській областях

Нагадаємо, що 21 травня під удар безпілотника потрапила нафтобаза "Юттек" у селищі Прохорівка Бєлгородської області Росії. Це була чергова спецоперація України на території Росії.

Про це повідомляв російський новинний Телеграм-канал ASTRA.

Внаслідок атаки пошкоджень зазнав резервуар із бензином.

Як зазначалося, бнадійшли повідомлення про пошкодження на території сільськогосподарського підприємства: посічені складські приміщення та ангари з технікою, також сталося займання ємності з пальним.

Також у ніч на 15 травня ГУР провели успішну дронову атаку на територію РФ. Як наслідок – палала нафтобаза, а екстрені служби впродовж довгого часу не могли впоратися з вогнем. Цей об’єкт використовувався для військових цілей. За словами "губернатора" Васілія Голубєва, на території нафтобази сталося два вибухи. Як повідомляють очевидці, після цього на об’єкті почалася пожежа, хоча російська влада заперечує факт займання.