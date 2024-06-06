Ворог обстріляв курортне селище на Одещині.
Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура в Телеграм.
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Росія завдала удару по туристичній інфраструктурі на Одещині
"За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", – зазначили в прокуратурі.
Як повідомляється, ворог влучив в об’єкти туристичної інфраструктури у Білгород-Дністровському районі.
"Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. На місці подій прокурори у взаємодії зі слідчим УСБУ документують черговий воєнний злочин РФ", – додали в прокуратурі.
Армія РФ атакувала Одещину
Нагадаємо, що вчора на Одещині внаслідок удару Росії зазнала руйнувань цивільна інфраструктура.
Після оголошення повітряної тривоги о 16:57 у Повітряних силах попередили про загрозу балістики з Криму і одразу після цього – що в напрямку Одещини рухається швидкісна ціль.
Армія РФ атакувала Одещину
Потім місцеві ЗМІ повідомляли про вибух в Одесі.