Ворог обстріляв курортне селище на Одещині.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура в Телеграм

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Росія завдала удару по туристичній інфраструктурі на Одещині

"За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", – зазначили в прокуратурі.

Як повідомляється, ворог влучив в об’єкти туристичної інфраструктури у Білгород-Дністровському районі.

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"Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. На місці подій прокурори у взаємодії зі слідчим УСБУ документують черговий воєнний злочин РФ", – додали в прокуратурі.

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Нагадаємо, що вчора на Одещині внаслідок удару Росії зазнала руйнувань цивільна інфраструктура.

Після оголошення повітряної тривоги о 16:57 у Повітряних силах попередили про загрозу балістики з Криму і одразу після цього – що в напрямку Одещини рухається швидкісна ціль.

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За словами Плетенчука, внаслідок удару пошкоджено цивільну інфраструктуру, пов'язану з відпочинком.

Потім місцеві ЗМІ повідомляли про вибух в Одесі.

 

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