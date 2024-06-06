У ніч проти 6 червня Сили оборони України знешкодили 17 дронів типу "Шахед".
Про це поінформувало Командування Повітряних сил ЗСУ у Фейсбук.
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ЗСУ знищили 17 російських БпЛА
"У ніч на 6 червня 2024 року російські окупанти завдали удару по Дніпропетровщині двома балістичними ракетами "Іскандер-М" з району Таганрога – РФ, а також атакували 18-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із районів Приморсько-Ахтарськ – РФ, мис Чауда – Крим", – йдеться в повідомленні.
Як зазначається, повітряний напад противника відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська, винищувальна авіація та підрозділи радіоелектронної боротьби Повітряних сил.
"В результаті протиповітряного бою збито 17 ударних БпЛА у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Хмельницькій областях", – уточнили в Командуванні Повітряних сил.
ЗСУ знищили 22 російські дрони
Нагадаємо, що в ніч проти 5 червня Сили оборони України знешкодили 22 БПЛА "Shahed-131/136".
Про це повідомлялося в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ у Фейсбук.
Як зазначалося, росіяни атакували 27-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із районів Курськ – РФ, мис Чауда – Крим.