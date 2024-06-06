Народні депутати підтримали вцілому законопроєкт Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури №5705.

Про це повідомила пресслужба міністерства у Фейсбук.

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Електронні квитки на автомобільному транспорті – що відомо

"Ухвалений законопроєкт дає можливість Міністерству встановити та затвердити форму електронного квитка. Зокрема, визначити обов’язкові реквізити та відомості, які повинні міститись у квитку", – зазначили в міністерстві.

Як повідомляється, Міністерством вже підготовлено проєкт Наказу про нову форму квитка, адже та форма, що діє в Україні сьогодні, є "спадком рядянського минулого як за формою, так і за змістом".

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"Ухвалений законопроєкт не просто унормовує наші повноваження як Міністерства розробити форму електронного квитка, а дає можливість повноцінно працювати над запровадженням єдиного електронного квитка для кількох видів транспорту", – наголосив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Також Міністерство зможе затвердити технічні вимоги до автоматизованих систем обліку оплати проїзду для взаємодії та синхронізації. У першу чергу це стосуватиметься електронних квитків для пільгових категорій населення.

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"Цей законопроєкт дозволить уніфікувати проїзні документи, які видають оператори автоматизованих систем оплати проїзду, та створити правове поле дії електронних квитків на автобусних маршрутах загального користування", – пояснили в Міністерстві.