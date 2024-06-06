Після деокупації території Каховську гідроелектростанцію можна буде відбудувати за 6-7 років.

Про це повідомляють в Укргідроенерго.

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На відновлення Каховської ГЕС потрібно до 7 років

"За попередніми розрахунками, відбудувати станцію можливо за 6-7 років, але перед цим, як я вже зазначав,Ю потрібно, аби була деокупована територія, і тоді ми зможемо осушити місце, де відбувся підрив, провести обстеження, демонтувати зруйновані споруди та конструктиви Каховського гідровузла. А далі вже приступити до безпосередньої відбудови станції", – сказав енеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота.

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Як зазначається, середньорічний показник неотриманого доходу Укргідроенерго від продажу електроенергії та послуг внаслідок руйнування ГЕС становить 138 млн доларів. Окрім втраченого доходу, руйнування Каховської ГЕС призвело до несприятливих режимів роботи і періодичних обмежень потужності на агрегатах Дніпровських ГЕС-1 і ГЕС-2 та інших ГЕС Дніпровського каскаду.

"Внаслідок руйнування Каховської ГЕС було втрачено 343,2 МВт встановленої потужності. Крім того, було втрачено 192 МВт регулюючої потужності, необхідної для оперативного балансування ОЕС України", наголосив Сирота.

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Дві українські ГЕС критично пошкоджені

Нагадаємо, що 1 червня росіяни обстріляли дві ГЕС.

Про це повідомляли в Укргідроенерго, але не зазначили, які саме ГЕС були під обстрілами.

Повідомлялося, що відбулися влучання в інфраструктуру поруч зі станціями, а фахівці працювали над ліквідацією наслідків.