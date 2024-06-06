Як зазначається, Росія поцілила в об'єкт критичної інфраструктури, медичний центр, дошкільні навчальні заклади, торговий центр, магазин, автомобілі та лінію інтернет-мережі.

За його даними, сили РФ влучили в житлові квартали населених пунктів області, пошкодивши 4 багатоповерхівки та 14 приватних будинків.

"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Дніпровське, Львове, Качкарівка, Зміївка, Інгулець, Станіслав, Михайлівка, Чорнобаївка, Тягинка, Токарівка, Понятівка, Золота Балка, Кізомис, Берислав, Берегове, Садове, Іванівка, Інженерне та місто Херсон", – зазначив Прокудін.

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Про це поінформував очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Телеграм .

Росіяни вдарили по Херсонщині, внаслідок чого пошкоджені 4 багатоповерхівки та 14 приватних будинків.

РФ обстріляла 22 населені пункти Херсонської області

Нагадаємо, що за добу до цього росіяни вдарили по Херсонщині, через що були пошкоджені 8 приватних будинків і 3 багатоповерхівки.

Про це теж повідомляв Прокудін у Телеграм.

Як зазначалося, внаслідок російської агресії 1 людина загинула, а ще 8 – дістали поранення.

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РФ влучила в житлові квартали Херсонщини, пошкодивши також навчальний заклад, гуртожиток, офісну будівлю, заклад громадського харчування, магазини, газогін, автобуси та приватні автомобілі.