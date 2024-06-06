Літній сезон вже почався, тому мешканців і гостей міста так і тягне кудись вибратися. До того ж похід на концерт чи фестиваль — це найкращий спосіб втекти від включень світла. Презентуємо вам анонс подій 8-9 червня 2024 року, серед яких: "Кураж", FANCON, Adopt Me Days та Kyiv Car Fest.

Концерт ADAM "Весілля 15" на V`YAVA у Саду Бажань

7 червня в артпросторі V`YAVA в Саду Бажань відбудеться перформанс-концерт у форматі весілля. Міша та Саша вже 15 років разом з вами, тож їм є що розказати та показати. В грандіозному шоу візьме участь пастор, справжня сваха й дружки й будуть представлені багато традиційних елементів весільної церемонії. Це добра нагода одягнути ваші найкращі сукні та костюми, наче ви йдете на справжнє весілля. Квитки на цю неймовірну подію ще є у продажу, так що не пропустіть!

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Де: Київ, VYAVA на ВДНГ

Коли: 7 червня о 19:00

Концерт Юлія Саніна The Hardkiss — Special Kiss

Дивовижна група The HARDKISS презентує свої нові хіти: ніжне звучання та м'який звук рояля, чуттєва акустична гітара, перкусії та витончена віолончель, духові інструменти й соул-виконання Юлії Саніної — це Special Kiss. Такий поцілунок дарують в особливих випадках, тож не пропустіть нагоду.

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"Ніколи не приховувала, що за межами гурту готова створити ще щось від себе в іншому музичному жанрі. Special Kiss — це якраз моє творче відображення. Це саме той Kiss від The HARDKISS", — каже Юлія Саніна.

Де: Жовтневий палац, Алея Героїв Небесної Сотні, 1

Коли: 7 червня 19:00

Фестиваль документалістики "Війна в об'єктиві"

В Українському домі відбудеться унікальний фестиваль документалістики "Війна в об'єктиві", подія розпочнеться у Києві вже 7 червня. Кінофестиваль присвячений документальному кіно та журналістським матеріалам про національний спротив українців. Його організовують та проводять військовослужбовці Сил територіальної оборони ЗСУ ("ТРО Медіа”).

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У програмі фестивалю — прем'єри документалок "Щити Києва" та "Журналіст у формі". Глядачі зможуть побачити стрічку Андрія Різоля із циклу документальних фільмів "Культура vs війна" та художню картину Ахтема Сеітаблаєва "Кіборги". Окрім прем'єр буде проходити також показ художнього фільму "Мирний-21". В рамках кінопоказів відбудеться церемонія нагородження переможців конкурсу "Війна в об’єктиві" в номінації найкращі журналістські матеріали. Вхід на всі заходи фестивалю вільний, за обов’язковою попередньою реєстрацією.

Де: Український дім, Київ, вул. Хрещатик, 2

Коли: 7-9 червня

Фестиваль Fancon

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Вже давно на теренах України проходить свій ComicCon, а тепер світ побачить і фестиваль сучасної попкультури FANCON. Він орієнтований на фанатів коміксів, культових фільмів та серіалів, комп'ютерних ігор, аніме та манги, а також кріейторів різних творчих індустрій.

У програмі фестивалю: зустрічі з українськими та світовими авторами фентезі, наукової фантастики й горору, презентації та турніри для фанатів відеоігор, Cosplay & K-Pop Cover Dance Show на головній сцені із загальним призовим фондом 100 000 грн. Гостей заходу очікують на просторій території у понад 1000 кв. метрів, на якій розташовані настільні ігри (понад 40 ігор від 9 рольових клубів). Там ви зможете познайомитися з ком'юніті рольових ігор (DnD), купити собі сувенір в одній з понад 80 крамниць з тематичними товарами та подарунками, а також улюблену мангу чи комікс на алеї художників.

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Організатори заходу також обіцяють купу крутих тематичних локацій для ваших яскравих фото, комфортні зони для спілкування та фудкорт, де можна буде придбати різноманітні смаколики. Особлива подія червня у Києві, яка відбудеться тільки на FANCON — це прем'єра нового симфонічного концерту від LUMOS Orchestra.

Організатори фестивалю FANCON передуть частину прибутку на потреби ЗСУ, тому заохочують гостей брати участь у благодійних зборах, які проводитимуть учасники фестивалю на різних його локаціях.

Де: МВЦ, Броварський пр-т, 15.

Коли: 8-9 червня

Благодійний Кураж

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Цьогорічний літній Кураж має важливу благодійну мету — зібрати 3 000 000 грн на рахунок фонду "Повернись живим". Як і в попередні роки, цей захід у першу чергу — київська культурно-соціальна подія з лекторієм, маркетом українських брендів і вінтажу, інклюзивними активностями від Superhumans, фотозонами й музичною сценою.

Гостей очікують різні види активності за донат: майстер-класи з мистецтва, фотозона, сеанс тату, барахолка та маркет вінтажу. Будуть речі від зіркових гостей, стендап виступи, сети від провідних українських діджеїв, музичний врив від OTOY та справжні вечорниці, які пройдуть в неділю.

Ще один плюс Куражу — це безбар'єрність простору, тому комфортно відвідати івент зможе навіть люди з обмеженими можливостями. Щоразу фестиваль покращує доступність своїх локацій, адже піклується про відвідувачів та щиро хоче, щоб їм було комфортно відвідувати подію.

Де: Garage, вул. Межигірська 82

Коли: 8–9 червня, 11:00 — 22:00

Виставка ретромобілів Kyiv Car Fest

Вже не перший раз на терарії київського ТЦ "Retroville" відбуватиметься виставка раритетних автомобілів минулого століття. Цього разу організатори обіцяють представити відвідувачам близько 330 авто з їхніх улюблених фільмів. Серед найбільших цікавинок очікуються спортивні авто на 800-1000 кінських сил і моделі останніх 50-60 років.

На території "Ретровілю" буде облаштовано дві локації: одна вулична, друга всередині ТРЦ. Також всіх присутніх очікують квізи й квести, виступи шоу-балету артистів та музичних гуртів. Звісно ж буде тут і фудкорт, а ще легендарний автобус-кав'ярня LennyBus. Вона переїхала до ТРЦ Retroville спеціально, щоби взяти участь у фестивалі Kyiv Car Fest.

Де: Київ, ТЦ "Ретровіль"

Коли: 8-9 червня

Фестиваль Adopt Me Days на ВДНГ

Це фестиваль, на якому ви зможете познайомитись з цуценятами та кошенятами, які шукають сім'ю. Отримаєте гарні емоції, зможете погратись з хвостиками, круто провести час і, сподіваємось, знайдете собі чотирилапого друга. Гостомельський притулок для тварин за підтримки компанії Pethouse вже восьмий раз влаштовує фестиваль адопції, аби якомога більше тварин знайшли собі нову родину. Минулі фестивалі допомогли багатьом тваринкам знайти свій дім, тому якщо ви давно думали взяти у свій дім пухнастика, вам точно варто відвідати цей захід!

На вас чекають десятки тварин із різних притулків Київської області, тож приходьте з сім'єю і друзями, щоб якмога більше котиків та песиків знайшли новий дім. Окрім того, організатори заохочують брати участь у фестивалі pets friendly бізнеси, допомагаючи тим тваринам-безхатькам.

Участь у заході безкоштовна!

Де: ВДНГ, Проспект Академіка Глушкова, 1.

Коли: 8-9 червня. Початок о 13.00.

Урбан арт толока у Squat

9 червня з 12:00 до 18:00 у Squat 17b відбудеться "Урбан арт толока" на якій можна буде придбати багато цікавого, як-от прикраси від Broq та Kreolla jewelry, постери вуличних митців від ShobSho, стріт стайл вбрання від Urban monk, некласичні глиняні вироби та стікери від Стікерці, дуже прикольні вази та вініл від The Vinyl.

З кожного корнера, який виставить свою продукцію на цьому благодійному заході, а значить і з кожної вашої покупки буде йти відсоток на благодійний збір. Але організатори будуть вдячні за ваші донати, які можна буде лишити окремо й тим підтримати купівлю буса особисто.

Де: Squat 17b, вулиця Терещенківська, 17Б

Коли: 9 червня 12:00

Благодійний освітній фестиваль від Kyiv Pride

Червень традиційно вважається місяцем видимості людей із ЛГБТК спільноти, тому столична організація Kyiv Pride проводить у ці дні багато культурних подій. На фестивалі на вас чекає ярмарок українських брендів, лекторій, творчі майстерні, психологічні консультації, фотовиставки, чудові локації з фотозонами та діджей-сет.

Цьогоріч КиївПрайд проходить під гаслом "Єднаймося задля рівності та перемоги". Разом ми сила, а отже ми здатні, зокрема, зібрати кошти в рамках прайд-збору, аби підтримати 5 організацій та фондів і тим наблизити нашу перемогу!

Фестиваль стартує 9 червня о 13:00 у Closer. Вхід на подію вільний, але фестиваль є благодійним, тож ми рекомендуємо зробити мінімальний донат від 150 гривень.

Також протягом усього дня тут відбуватиметься збір коштів для нашого прайд-збору.

Де: Closer, вул. Нижньоюрківська, 31

Коли: 9 червня p 13:00 до 22:00

Концерт LATEXFAUNA

LATEXFAUNA нарешті повернулися зі свого туру Сполученими Штатами Америки, тож вже 9 червня група чекатиме вас в Куренях на грандіозному концерті. Одягайте свої кращі літні аутфіти, яскраві луки та йдіть відриватися під новий трек групи про Макотерчик.

Будьте готові, що вони знову запалять сцену й спекотно буде не тільки від погоди за бортом. Адже музика LATEXFAUNA — синонім слова "хот", а якщо зберуться найгарячіші та найкращі глядачі, тоді всі точно знають, де буде найгарячіша туса цих вихідних.

Де: Курені, Паркова дорога, 4

Коли: 9 червня, 19:00