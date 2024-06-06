Спецпідрозділ департаменту ГУР МО України біля Криму завдав успішного удару по російському рейдовому буксиру проєкту 498 "Сатурн".

Про це повідомили в ГУР.

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ГУР знищили російський буксир

"6 червня 2024 року спецпідрозділ 9 департаменту ГУР МО України біля берегів тимчасово окупованого Криму завдав успішного удару по російському рейдовому буксиру проєкту 498 "Сатурн" або "Протей", – зазначили в ГУР.

Як повідомляється, завдяки операції в акваторії озера Панське знищено чергове судно РФ.

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"Руйнівне вогневе ураження було нанесене після успішного прориву лінії оборонних загороджень окупантів у чорноморській акваторії", – додали в ГУР.

Також Головне управління розвідки опублікувало відео знищення російського буксира.

Буксири проєкту 498, тип "Сатурн" – що відомо

Буксири проєкту 498, тип "Сатурн" – серія портових рейдових буксирів-кантовщиків з двома гвинтами регульованого кроку в поворотних напрямних насадках. До складу ВМФ СРСР надходили під шифром "Протей". Також були відомі під назвами "б/к 1200" та "Бичок".

Морські дрони Magura тепер полюють на російські повітряні цілі
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Морські дрони Magura тепер полюють на російські повітряні цілі

На морську платформу Magura встановили ракети класу "повітря-повітря". Модифіковані дрони вже використовувались під час бойових операцій ГУР на Чорному морі.

Основне призначення: роботи з введення, виведення, перестановки та швартування великотоннажних морських суден усіх типів у портах і на рейдах, у тому числі в льодових умовах. Судна обладнані системами пожежогасіння.

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