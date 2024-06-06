"Повномасштабне вторгнення росії змінило професію журналіста в Україні. Ризикуючи життями, вони висвітлюють події на фронті, у гарячих точках, на місці ворожих ударів. Дають нам критично важливу інформацію, фіксують воєнні злочини росії та демонструють світові правду про війну", – написав Прем'єр-міністр України.

Сьогодні в Україні відзначають День журналіста. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова привітали українських медійників.

Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова долучився до привітань.

"Невтомну працю, професіоналізм та відданість справі. Журналістика – це не просто професія, а покликання, що вимагає високої відповідальності, моральної стійкості та безперервного прагнення до істини. Особливі слова вдячності висловлюємо тим журналістам, які, незважаючи на всі труднощі, продовжують свою роботу в умовах війни", – наголосили в Комітеті.

Також до привітань доучилися і в ГУР МО України в Телеграм.

"Особлива вдячність усім, хто працює в полі, готує репортажі з фронту, розслідує та розкриває воєнні злочини росії, стирає в попіл брехню й пропаганду ворога, поширює правду про війну по всьому світу, а паралельно – волонтерить і допомагає Силам безпеки і оборони України", – написали в ГУР.

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Як наголосили в Головному управлінн розвідки, завдяки журналістам українська нація продовжує залишатись згуртованою, а Україна – міцною, здатною продовжувати боротьбу з "московським монстром".