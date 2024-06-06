Сьогодні в Україні відзначають День журналіста. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова привітали українських медійників.
Своє привітання Денис Шмигаль написав у Телеграм.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
"Повномасштабне вторгнення росії змінило професію журналіста в Україні. Ризикуючи життями, вони висвітлюють події на фронті, у гарячих точках, на місці ворожих ударів. Дають нам критично важливу інформацію, фіксують воєнні злочини росії та демонструють світові правду про війну", – написав Прем'єр-міністр України.
Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова долучився до привітань.
"Невтомну працю, професіоналізм та відданість справі. Журналістика – це не просто професія, а покликання, що вимагає високої відповідальності, моральної стійкості та безперервного прагнення до істини. Особливі слова вдячності висловлюємо тим журналістам, які, незважаючи на всі труднощі, продовжують свою роботу в умовах війни", – наголосили в Комітеті.
Також до привітань доучилися і в ГУР МО України в Телеграм.
"Особлива вдячність усім, хто працює в полі, готує репортажі з фронту, розслідує та розкриває воєнні злочини росії, стирає в попіл брехню й пропаганду ворога, поширює правду про війну по всьому світу, а паралельно – волонтерить і допомагає Силам безпеки і оборони України", – написали в ГУР.
Як наголосили в Головному управлінн розвідки, завдяки журналістам українська нація продовжує залишатись згуртованою, а Україна – міцною, здатною продовжувати боротьбу з "московським монстром".
День журналіста – що треба знати
День журналіста (6 червня) – щорічне професійне свято працівників засобів масової інформації в Україні. Цей день є символом визнання важливості ролі журналістики в суспільстві та національній культурі.
Свято започатковане 25 травня 1994 року Указом Президента України Леоніда Кравчука на підтримку ініціативи делегатів I Всеукраїнського з'їзду редакторів газет і журналів.
За дату святкування визначено 6 червня – день прийняття 6 червня 1992 року Спілки журналістів України до Міжнародної федерації журналістів.