Уражені українськими Силами оборони залізничні пороми, ймовірно, були основним засобом транспортування російських потягів із пальним і боєприпасами до Криму через суворі заходи безпеки на Керченському мосту.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії у соцмережі X.

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Удар по Керченській поромній переправі спричинив тимчасові перебої у логістичних операціях РФ

Як зазначають в Міноборони Великої Британії, РФ експлуатує автомобільні пороми типу RO-RO (ролкери) для перевезення важких вантажів через протоку, які відновили свою роботу після нещодавнього удару.

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"Погіршення пропускної здатності залізничного переходу майже напевно спричинило значні тимчасові перебої в російських військових логістичних операціях і, потенційно, у постачанні палива до Криму", – пояснили аналітики британського Міноборони.

На думку міністерства, Росія тепер змушена відновлювати залізнично-поромне сполучення якомога швидше. Це може вплинути на ширші морські логістичні операції або послабить їхні процедури в разі використання залізничного мосту для транзиту.

"Український удар по поромних переправах і подальша атака на паливний склад, розташований поблизу, знову висвітлює вразливість протоки до українських ударів, незважаючи на значні інвестиції Росії у безпеку та протиповітряну оборону", – наголосили в розвідці.

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ATACMS уразили поромну переправу в Криму

Нагадаємо, що увечері 29 травня під удари українських ракет потрапила поромна переправа російських військ у Криму. 

Про це повідомляв Генштаб ЗСУ в Телеграм.

Як зазначалося, ЗСУ завдали удару ракетами ATACMS по Керченській поромній переправі, яку ворог використовував для забезпечення свого угруповання військ у тимчасово окупованому Криму. Об’єкт прикривали "сучасні" російські засоби ППО – "Панцир", "Тор", "Тріумф".

Пошкоджень також зазнали два пороми, які здійснювали залізничні та автомобільні перевезення. Один із них сів на мілину.

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