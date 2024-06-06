Уражені українськими Силами оборони залізничні пороми, ймовірно, були основним засобом транспортування російських потягів із пальним і боєприпасами до Криму через суворі заходи безпеки на Керченському мосту.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії у соцмережі X.

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Удар по Керченській поромній переправі спричинив тимчасові перебої у логістичних операціях РФ

Як зазначають в Міноборони Великої Британії, РФ експлуатує автомобільні пороми типу RO-RO (ролкери) для перевезення важких вантажів через протоку, які відновили свою роботу після нещодавнього удару.

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"Погіршення пропускної здатності залізничного переходу майже напевно спричинило значні тимчасові перебої в російських військових логістичних операціях і, потенційно, у постачанні палива до Криму", – пояснили аналітики британського Міноборони.

На думку міністерства, Росія тепер змушена відновлювати залізнично-поромне сполучення якомога швидше. Це може вплинути на ширші морські логістичні операції або послабить їхні процедури в разі використання залізничного мосту для транзиту.

"Український удар по поромних переправах і подальша атака на паливний склад, розташований поблизу, знову висвітлює вразливість протоки до українських ударів, незважаючи на значні інвестиції Росії у безпеку та протиповітряну оборону", – наголосили в розвідці.