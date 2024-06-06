Судовий вирок експрезидента США Дональда Трампа суттєво не вплине на перебіг та результати цьогорічних президентських виборів.

Про це повідомляє Укрінформ, цитуючи голову Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександра Мережка.

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Вирок Трампа не змінить настрої в Сполучених Штатах

"Я думаю, що справа Трампа та визнання його винним у фальсифікації бізнес-звітності не буде мати суттєвого впливу на президентські вибори у США, тому що, на превеликий жаль, в цей вирішальний політичний рік в Штатах їхнє суспільство дуже поляризоване", – пояснив Мережко.

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За його словами, через таку поляризацію кожен із кандидатів у президенти США має своїх прихильників, які голосуватимуть за свого фаворита попри певні обставини та скандали.

"Я не думаю, що цей вирок суду якось суттєво змінить настрої в Сполучених Штатах і якось вплине на прихильників Трампа. Вони так і залишаться, будуть мати аргументи проти цього вироку. Прихильники Байдена будуть мати інші аргументи. Тобто це нормальний демократичний процес", – зазначив нардеп.

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Також він наголосив на тому, що для України залишається головним продовження послідовної американської зовнішньої політики, спрямованоїа на допомогу Україні.

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Трамп нібито сказав, що бомбив би Пекін і Москву

Нагадаємо, що згідно з публікацією Washington Post, Трамп зробив цей коментар під час невизначеної частини свого загальнонаціонального туру зі збору коштів, і ця заява, як повідомляється, шокувала деяких його "донаторів" (інвесторів у його політичну діяльність).

Автор звіту, Джош Доусі, зазначив, що під час одного заходу він припустив, що розбомбив би Москву та Пекін, якби Росія вторглася в Україну або Китай вторгся на Тайвань.

Видання також повідомило, що звернулося до кампанії Трампа з "детальними запитаннями щодо його запитів на збір коштів", але отримало лише "заяву на підтримку його зусиль".