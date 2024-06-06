Суд застосував запобіжний захід у вигляді 12 млн грн застави до адвоката, якого викрили на спробі надання хабаря прокурору САП та детективу НАБУ.
Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Фейсбук.
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12 млн грн застави у справі про спробу дати хабаря прокурору САП та детективу НАБУ
"6 червня 2024 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував до столичного адвоката, якого викрили на пропозиції надати прокурорам САП та детективам НАБУ хабар у розмірі 200 тис. дол. США, запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 12 млн грн", – зазначається в повідомленні.
На підозрюваного покладено такі процесуальні обов’язки:
- прибувати за кожною вимогою до суду;
- не відлучатися за межі Київської області без дозволу;
- повідомляти про зміну місця свого проживання та місця роботи;
- утримуватися від спілкування зі свідками у справі;
- здати на зберігання до відповідного органу державної влади свої документи для виїзду за кордон та інші, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;
- носити електронний засіб контролю.
Застава має бути внесена не пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу.
Термін дії обов'язків, покладених на підозрюваного – 2 місяці.
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Адвокат пропонував ці кошти прокурорам САП та детективам НАБУ за прийняття рішення про передачу кримінального провадження стосовно його підзахисного у справі щодо заволодіння електричною енергією ПрАТ "НЕК "Укренерго" та легалізації отриманих від її продажу коштів на суму 716 млн грн до іншого органу досудового розслідування.
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Дії адвоката кваліфікували за ч. 3 ст. 369 КК України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).
4 червня, за рішенням слідчого судді Вищого антикорупційного суду за присутності представників Ради адвокатів провели обшуки на робочому місці адвоката й за місцем його проживання.
Ймовірно, йдеться про про Олексія Носова – адвоката юридичної компанії "Міллер". У компанії "Міллер" 4 червня прокоментували цю інформацію, назвавши її шоком. Компанія повідомила, що розриває будь-які відносини з цим адвокатом і готова сприяти офіційному розслідуванню.