Суд застосував запобіжний захід у вигляді 12 млн грн застави до адвоката, якого викрили на спробі надання хабаря прокурору САП та детективу НАБУ.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Фейсбук.

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12 млн грн застави у справі про спробу дати хабаря прокурору САП та детективу НАБУ

"6 червня 2024 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував до столичного адвоката, якого викрили на пропозиції надати прокурорам САП та детективам НАБУ хабар у розмірі 200 тис. дол. США, запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 12 млн грн", – зазначається в повідомленні.

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На підозрюваного покладено такі процесуальні обов’язки:

прибувати за кожною вимогою до суду;

не відлучатися за межі Київської області без дозволу;

повідомляти про зміну місця свого проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування зі свідками у справі;

здати на зберігання до відповідного органу державної влади свої документи для виїзду за кордон та інші, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

Застава має бути внесена не пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу.

Термін дії обов'язків, покладених на підозрюваного – 2 місяці.