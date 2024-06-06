Вісімнадцять колаборантів, які у 2023 році стали членами «советов муниципальных образований» на окупованій території Луганщини, відповідатимуть перед українським судом.

Про це повідомило 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Ще 18 колаборантів судитимуть в Україні

«СБУ зібрала доказову базу стосовно 18 ворожих поплічників, які у вересні минулого року добровільно «обралися» до «советов муниципальных образований», створених рашистами на окупованій Луганщині.

Advertisement

Наразі «депутати» продовжують працювати на зміцнення окупаційної влади в захоплених населених пунктах та їх інтеграцію в політичну систему держави-терориста», - йдеться в повідомленні.

Переважна більшість «обранців» представляє прокремлівські політсили – «Єдина Росія» та Ліберально-демократична партія Росії. Серед колаборантів – троє депутатів Білокуракинської, Марківської, Міловської селищних рад 8 скликання, які зрадили Україну та перейшли на бік ворога.

Більше по темі СБУ затримала понад 10 посадовців, які торгували фіктивними довідками ВЛК Служба безпеки ліквідувала ще 5 схем ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

Яке покарання загрожує зрадникам

Усі зловмисники отримали повідомлення про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (Колабораційна діяльність). Обвинувальні акти щодо п’ятьох із них вже скеровано до суду.

Advertisement

Їм загрожує до 10 років тюрми та конфіскація майна.

Слідчі дії проводять співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

СБУ затримала двох агенток ГРУ РФ, які вихваляли Путіна

Службі безпеки України вдалося затримати агентку Головного розвідувального управління Генштабу збройних сил РФ (ГРУ) та її доньку, яка регулярно виправдовувала агресивну війну проти України.

"Обидві фігурантки вихваляли Путіна та героїзували окупаційні угруповання країни-агресора, які воюють проти України", – зазначали в СБУ.

Основним завданням матері, агентки ГРУ, було коригування російського вогню по локаціях Сил оборони на Дніпропетровщині.

Advertisement

Її кураторів цікавили місця найбільшого зосередження особового складу та важкого озброєння ЗСУ.

Як зазначається, агентка об’їжджала місцевість, де фіксувала пункти тимчасового базування українських військ.

Розвіддані планувалося передавати месенджером своєму куратору з ГРУ для підготовки повітряних ударів по регіону.