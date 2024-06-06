Сполучені Штати Америки очікують, що Росія найближчими тижнями розпочне повітряні та військово-морські навчання в Карибському морі.

Про це пише Укрінформ з посиланням на CBS News.

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Росія проведе військові навчання у Карибському морі

Навчання, у яких братимуть участь російські військові кораблі та дальні бомбардувальники, стануть першими одночасними повітряними та морськими маневрами, які Росія проводить у Карибському басейні з 2019 року.

США трактують їх як відповідь на американську підтримку України та активізацію військових навчань США з союзниками по НАТО. За словами американського чиновника, ці російські навчання планувалися вже деякий час.

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Вважається малоймовірним, що вони є відповіддю на нещодавнє часткове скасування президентом США Джо Байденом заборони на використання Україною американської зброї по цілях у Росії.

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За словами чиновника, російські навчання не вважаються прямою загрозою для США. Очікується, що російські кораблі зайдуть у порти на Кубі та, можливо, у Венесуелі.

Самі ж навчання триватимуть протягом літа, а їхньою кульмінацією стануть всесвітні військово-морські навчання восени.

США скористається законом REPO для вилучення активів РФ

Речник Державного департаменту США Метью Міллер зазначав, що уряд США використовуватиме закон REPO для ефективного вилучення прибутків із заморожених активів Центробанку РФ.

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"Держсекретар чітко дав зрозуміти, що нам надані ці повноваження [за Актом REPO – ред.], і ми плануємо їх використати", – пояснював представник зовнішньополітичного відомства США.

Положення закону REPO, який передбачає конфіскацію та спрямування на відновлення України заморожених активів РФ, ухвалили в рамках закону про додаткове фінансування потреб нацбезпеки США, який президент США підписав 24 квітня.