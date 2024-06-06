Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що завдяки угоді з Європейським Союзом в межах Ukraine Facility, яку ратифікувала Верховна Рада, Україна вже цьогоріч отримає 16 млрд євро.

Про це він повідомив у Телеграмі.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Україна вже цьогоріч отримає 16 млрд євро від ЄС

"Верховна Рада ратифікувала угоду з Євросоюзом, необхідну для отримання 50 млрд євро в межах Ukraine Facility. Це був останній крок для того, щоб програма запрацювала", - зазначив Шмигаль.

За його словами, Ukraine Facility — це чотирирічна програма підтримки, яка передбачає низку реформ і трансформацій, що наближають Україну до членства в Євросоюзі.

Advertisement

"Цьогоріч за цією ініціативою Україна отримає 16 млрд євро", - наголосив Шмигаль.

Він висловив вдячність парламентаріям і голові парламенту Руслану Стефанчуку за підтримку законопроєкту.

Прем’єр-міністр також подякував Президенту Володимиру Зеленському за лідерство у просуванні важливих для країни ініціатив.

Більше по темі Рада ЄС почне підготовку до переговорів про вступ України 25 червня Початок підготовки до міжурядових конференцій з Україною та Молдовою буде останнім етапом перед початок переговорів про вступ цих країн до ЄС.

Рада ратифікувала угоду про механізми реалізації Ukraine Facility

Верховна Рада ратифікувала угоду між Україною та ЄС щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування згідно з інструментом Ukraine Facility.

"Ратифікація Рамкової угоди дозволить включати необхідні механізми контролю та аудиту витрат даного інструменту розміром 50 мільярдів євро на 2024 - 2027 рр за умови успішного виконання Плану України", – зазначив Железняк.

Advertisement

Цього року Україна вже отримала з Ukraine Facility транш на 6 млрд євро. Після ратифікації очікуються підстави для залучення безумовного фінансування ЄС обсягом 1,89 млрд євро в червні.