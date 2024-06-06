Українці імпортували 160 750 транспортних засобів за 5 місяців 2024 року. Це на 21% більше за той самий період у 2023.

Про це повідомляє Опендатабот.

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Які найпопулярніші марки імпортованих авто

Найпопулярнішою маркою серед усіх ввезених автомобілів став Volkswagen – 18 771 авто, тобто 11.7% від загальної кількості. На другому місці опинився Renault з 13 187 транспортними засобами, а третє місце посідає Audi – 9 137 автівок.

Найпопулярнішими моделями серед імпортованих авто стали Skoda Octavia, а також Vokswagen Golf та Passat.

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Бензинові авто користуються найбільшим попитом – це майже кожне друге ввезене авто. На дизельні автівки припало 29% ввезених машин цьогоріч, а на електрокари – 12,9%.

72% від усіх імпортованих автомобілів цьогоріч були вживаними. Середній вік ввезених авто складає 10 років.

Фото: Опендатабот

Найбільше нововвезених авто зареєстрували у Києві (13,9%), Львівщині (10,2%) та Одещині (7,5%).

Майже половина авто, ввезених в Україну у 2024 році, старші 10 років

Нагадаємо, що Опендатабот у березні також публікував схожу статистику.

За два місця 2024 року українці імпортували майже 60 тисяч транспортних засобів. Попитом, як і зараз, користувалися марки Volkswagen та Renault.

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Понад 44 тисячі авто – це 75% від усіх ввезених автомобілів – були вживаними, а кожне друге авто старше за 10 років.

На момент березня, 8 026 електроавто ввезли в Україну від початку року. Це майже у 8 разів більше, аніж за відповідний період 2021 року. Тоді ввезли лише 1040 електрокарів. Серед усіх електрокарів найбільш популярною є марка Tesla.