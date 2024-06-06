Міністри охорони здоровʼя України та Латвії Віктор Ляшко та Хосама Абу Мері підписали технічну угоду про посилення та розвиток двостороннього співробітництва у сфері охорони здоров’я.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

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Україна підписала першу технічну угоду про взаємодію у сфері охорони здоров’я на основі безпекової угоди

У МОЗ наголосили, що Латвія — перша країна, з якою Україна офіційно підписала технічну угоду про взаємодію у сфері охорони здоров’я на виконання безпекової угоди, укладеної у квітні.

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За інформацією відомства, технічна угода спрямована на реалізацію угоди між країнами про довгострокову підтримку та безпекові зобов’язання, розвиток співробітництва, а також створення основи для співпраці та взаємодії у сфері охорони здоровʼя. Зокрема, її підписання сприятиме реалізації ініціатив та інноваційних рішень у медичній сфері та сфері громадського здоровʼя.

Більше по темі Компанії АТ Укроборонпром уклали п’ять міжнародних угод про партнерство Також французька асоціація GICAT підписала меморандум про співпрацю з об’єднанням "Технологічні сили України".

Також угода передбачає співпрацю у сфері захисту життя та здоровʼя людей, а також подолання наслідків, спричинених повномасштабною війною Р проти України.

Передбачені такі основні напрями співпраці: відновлення медичної інфраструктури і розвиток спроможності її захисту, співпраця у сфері громадського здоров’я та профілактики, стабілізації та відновлення системи охорони здоровʼя, зокрема в Чернігівській області, програми реабілітації та лікування українських військовослужбовців у Латвії, посилення реабілітаційного сектору України і співпраці в рамках програми MEDEVAC, посилення партнерства між закладами охорони здоровʼя, сприяння інтеграції України у сферу охорони здоров’я ЄС.

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Крім того, передбачено обмін інформацією та досвідом, експертами та делегаціями, посилення потенціалу медичного персоналу, сприяння участі експертів у конференціях та заходах, що проводяться у Латвії та Україні тощо.

Велика Британія та Латвія розпочали тендер для компаній на постачання FPV-дронів в Україну

Тендер відкритий для виробників з будь-якої країни, що входить до Контактної групи з питань оборони України. Відбір має на меті знайти постачальників, які зможуть «виробляти дрони у великих масштабах і за доступною ціною, використовуючи потужності західної промисловості».

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Перший тендер триватиме до 28 червня, після чого представники країн Коаліції дронів відберуть компанії, які отримають замовлення на поставку дронів в Україну. Упродовж 2024 року будуть оголошені нові тендери з урахуванням досвіду першого.