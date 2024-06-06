З часу свого заснування ПриватБанк зосереджувався на кредитах МСБ та на обслуговуванні карткових рахунків. Але 30 травня, на презентацію Звіту за 2023 рік, член правління банку Дмитро Мусієнко оголосив про запуск корпоративного кредитування.

У Приватбанку може бути менше досвіду у цій ніші, порівняно із банками, які із самого початку спеціалізувалися на корпоративних кредитах. Але його ресурсів може вистачити на всіх.

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"Вони наймають професіоналів для свого департаменту корпоративних кредитів, і всі нервують через це, хоча це просто частина нормальної конкуренції," - сказав Kyiv Post один із менеджерів українського державного банку. "У них достатньо ресурсів, щоб закредитувати цей сектор," - додав він.

Про які ресурси йдеться? ПриватБанк декларував майже половину чистих доходів (45%) банківського сектора України у 2023 році, згідно зі статистикою НБУ. Він обслуговує 18,4 мільйона активних клієнтів – це трохи більше, ніж загальна чисельність мешканців Нідерландів.

Чисті доходи ПриватБанку за 4 місяці 2024 року вже перевищили прибуток 14 філій західних банків в Україні, згідно зі статистикою Національного банку України. ПриватБанк заробив 13,9 мільярда грн ($346,4 мільйона) після сплати податків, тоді як західні дочірні банки задекларували лише 10,2 мільярда грн ($254,7 мільйона).

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Нова сторінка, забута спадщина

ПриватБанк обрав Євгена Куликова для управління корпоративним крилом, призначивши його п'ять місяців тому. До цього він 20 років працював у відділеннях УкрСиббанку у Кривому Розі та Києві, згідно з його профілем у LinkedIn.

Джерело Kyiv Post в одному з приватних банків повідомило, що Євген Заіграєв, ймовірно, теж долучений до цього процесу, оскільки його вважають головним архітектором корпоративного бізнесу у німецькому ProCredit Holding. Він працював у Eurobank та PKO Bank Polski, згідно з його біографією на сайті Приватбанку.

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Приватбанк насправді ніколи не припиняв видавати кредити великим корпораціям, хоча про більшість із них банк радше волів би забути.

"Валовий портфель кредитів юридичним особам у ВВП оцінюється у 750 мільярдів грн ($20 мільярдів), і ПриватБанк володіє чвертю цього – 200 мільярдів грн ($5 мільярдів). Таким чином, ПриватБанк запускає корпоративні кредити, вже будучи лідером у цьому секторі," - розповів Kyiv Post фінансовий аналітик ICU Михайло Демків.

Із цих кредитів 25 мільярдів грн ($670 мільйонів) були надані малим і середнім підприємствам, але майже 170 мільярдів грн ($4,4 мільярда) кредитів надані підприємствам, створеним колишніми власниками: українськими олігархами Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим. Ці 170 мільярдів грн поповнили портфель непрацюючих кредитів банку.

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Проте за останні 10 років ПриватБанк зайняв 70% ринку еквайрингу, розповів Kyiv Post прессекретар банку Олег Серга. Еквайринг поширювався на різні підприємства, а не лише на МСБ – це допомогло банку вивчити бізнеси, здобути навички, досвід і кадри, додав Серга.

Довга зворотня дорога

"Починаючи з кризи 2008 року, співвідношення валових корпоративних кредитів до ВВП України знижується. Навіть повномасштабне вторгнення не особливо вплинуло на ситуацію," - розповів Демків Kyiv Post, вказуючи на складність завдань, які намагається вирішити ПриватБанк.

Співвідношення кредитів до ВВП досягло піку у 2008-2009 роках і зупинилося на рівні 80% ВВП, але у 2016 році впало до 40%, а після 2021 року – до менше ніж 20%. Після цього показник не надолужував втрачене, згідно з даними Демківа, які він надав Kyiv Post для ознайомлення.

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Проте команда Привату впевнена у своєму успіху. Вони націлюються на сегменти агробізнесу, роздрібної торгівлі та виробництва, зазначив Серга, додавши, що "попит з боку великих бізнесів ніколи не припиняється."

У сфері сільського господарства банк зацікавлений у пошуку клієнтів у галузях виробництва, логістики та готової продукції. Потенційні клієнти у сфері виробництва повинні орієнтуватися на експорт і впроваджувати сучасні стандарти.

Деякі джерела Kyiv Post, навпаки, очікували такого рішення банку.

"Я не здивований, що вони вирішили запустити корпоративне кредитування – я здивований, що вони не оголосили про це раніше," - сказало джерело Kyiv Post з одного із приватних банків України.