В Україні запустили інноваційний інструмент “Калькулятор фейків", який допоможе відрізняти фейки від правдивих новин.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

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"Калькулятор фейків" - що відомо

“Асоціація інноваційної та цифрової освіти та Детектор медіа, за сприяння МКІП і Національного демократичного інституту (NDI) розробили інноваційний інструмент “Калькулятор фейків”, який дозволяє будь-якому українцю, швидко з’ясувати щодо новин, які їх цікавлять – правдиві вони або фейкові”, - ідеться у повідомленні.

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За словами т.в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислава Карандєєва, “Україна бореться з ворогом як на військовому, так і на інформаційному фронті, тому вкрай важливо, щоб всі без виключення українці мали належний рівень медіаграмотності”.

“Ми сподіваємось, що ця ініціатива буде ефективним інструментом для українців у боротьбі з фейками”, – зазначив Карандєєв.

“Калькулятор фейків” працює 24/7 безкоштовно та без реєстрації, адже ним зможуть також користуватись українці, які проживають на тимчасово захоплених росіянами територіях.

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Для користування інструментом необхідно зайти на сайт і натиснути кнопку “Розпочати”. Потім обрати відповіді на п’ять питань (основні ознаки “фейковості інформаційного повідомлення), які вбудовані у сайт. Після відповідей система автоматично визначить, це новина правдива чи фейк.

“Весь процес займає всього декілька хвилин”, - підкреслили в міністерстві.

За словами виконавчої директорки Асоціації інноваційної та цифрової освіти, координаторки мережі українських освітніх хабів Марії Богуслав, “створили цей інструмент не тільки інформативним, але і навчальним, адже він демонструє українцям, які критерії має правдива новина, а які ознаки притаманні фейковим новинам”.

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“Таким чином, користувачі через деякий проміжок часу використання цього порталу вже зможуть самостійно легко та точно відрізняти правду від фейків. Ми чекаємо, що вже найближчим часом ним скористаються понад 100 000 осіб”, – пояснила Богуслав.

Інструмент розроблений у рамках всеукраїнського проєкту "Інформаційна безпека", який, окрім “Калькулятора фейків”, містить: мультимедійний освітній курс підвищення кваліфікації у міжнародному форматі SCORM “Медіаграмотність”, який вже є у вільному доступі для всіх українців, вебінари з медіаграмотності для окремих цільових аудиторій (освітяни, молодь, журналісти, державні службовці, представники громадських організацій та українці, які проживають за кордоном), тренінги для найактивніших учасників проєкту, які пройдуть у Києві, Хмельницькому, Тернополі та Луцьку впродовж літа.

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Всі заходи – безкоштовні. Відеоінструкцію ”Калькулятора фейків” можна переглянути тут.

Москва провалила ІПСО "Майдан-3" проти України

Нагадаємо, що в лютому керівник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) Кирило Буданов заявив, що Москва провалила найдорожчу в історії ІПСО проти України.

Про це він сказав на форумі "Україна. Рік 2024".

За його словами, посіявши двоякі думки в нашій армії, в першій половині червня вони планували нанести воєнну поразку на сході, користуючись розхитаною заздалегідь ситуацією в армі, але ця спецоперація вже провалилася.

До того ж, Зеленський, відповідаючи на запитання журналістки Kyiv Post, ще тоді назвав російським наративом заяви про начебто його нелегітимність на посаді після травня 2024 року.