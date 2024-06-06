Президент США Джо Байден заявив, що Україна зараз захищає свободу і демократію так само, як союзні війська робили це 80 років тому, і вона завжди матиме підтримку США та союзників.

Про це він повідомив під час церемонії у Франції, присвяченій 80-й річниці висадки союзників у Нормандії, передає кореспондент Укрінформу.

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Байден вважає, що Україна «ніколи не відступить, що б не відбувалось»

«Сполучені Штати, НАТО і коаліція з більш ніж 50 країн підтримують Україну. Ми не відступимо», - заявив Байден.

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Він висловив переконання, що Україна «ніколи не відступить, що б не відбувалось», і наголосив на величезних втратах Росії у розв'язаній нею війні. «Цифри приголомшують: 350 тисяч російських військовослужбовців загинули або були поранені, майже мільйон людей залишили Росію», - сказав глава Білого дому.

Водночас, за його словами, автократи світу пильно спостерігають за тим, чи не спустить світ цю незаконну агресію на гальмах.

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«Цього не можна допустити. Здатися на поталу бандитам, вклонитися диктаторам - це немислимо», - наголосив Байден.

Американський лідер підкреслив, що демократія не буває гарантованою, а свобода - безкоштовною, кожне покоління має відстоювати і боротися за неї. У цьому зв'язку він провів паралелі з подіями 80-річної давнини.

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«У їхньому поколінні, у годину випробувань, союзні війська виконали свій обов'язок. Тепер перед нами стоїть питання, чи виконаємо ми свій обов'язок у свій час випробувань. Ми живемо в час, коли демократія в усьому світі перебуває під більшою загрозою, ніж будь-коли після закінчення Другої світової війни», - наголосив президент США.

Президент України прибув до Франції

Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Франції, де візьме участь в урочистостях з нагоди 80-ї річниці висадки союзників в Нормандії.

“Нормандія. Попереду – важливі заходи та зустрічі для зміцнення нашої держави й посилення єдності всіх, хто поважає людські цінності та життя”, - зазначив глава держави.

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Він додав, що також попереду “особлива подія, узяти участь у якій для нас дуже почесно: відзначення 80-річчя висадки союзників у Нормандії”.

“Цей захід і сьогоднішній день нагадує про сміливість і рішучість, проявлені заради свободи та демократії. Союзники захищали свободу Європи тоді, українці захищають свободу Європи зараз. Єдність перемогла тоді, справжня єдність здатна перемогти й зараз”, - наголосив Зеленський.