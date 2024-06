Американська компанія SpaceX здійснила четвертий випробувальний запуск ракетної системи Starship, яка створювалася для місій на Місяці та Марсі. Запуск відбувався у прямому ефірі компанією в Ютубі.

Про це пише Укрінформ.

Ракетна система Starship вчетверте стартувала з космодрому

Згідно з даними Space.com, що 122-метрова ракетна система Starship, яка складається з ракети-носія першого ступеня під назвою Super Heavy та космічного корабля верхнього ступеня, відомого як Starship, стартувала з космодрому Starbase компанії Ілона Маска на півдні Техасу о 15.50 годині за київським часом.

Перші три місії Starship стартували з Starbase у квітні 2023 року, листопаді 2023 року та березні цього року.

Дебютний політ завершився всього через чотири хвилини після зльоту, тому що два ступені Starship не змогли розділитися, як планувалося, і SpaceX здійснила контрольовану детонацію апарату.

Політ номер 2 Starship вже тривав близько восьми хвилин, а третій політ 3 продовжувався впродовж 50 хвилин після запуску.

SpaceX розглядає повністю багаторазовий Starship як революційний прогрес у космічних польотах і дослідженнях.

Якщо все піде за планом, космічний транспортний засіб “дозволить людству поширити свій слід на Місяці, Марсі і далі”.

SpaceX вивела на орбіту чергові супутники Starlink

У квітні компанія SpaceX здійснила запуск у космос нової партії з 22 інтернет-супутників Starlink. Запуск ракети-носія Falcon 9 із 22 інтернет-супутниками Starlink на борту був здійснений з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії.

Перший ступінь Falcon 9 повернувся на Землю приблизно через 8,5 хвилини після старту. Він здійснив вертикальну посадку на платформу-дрон Of Course I Still Love You у Тихому океані.