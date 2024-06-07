У ніч проти 7 червня ППО України знищила 48 російських дронів типу "Шахед" та 5 ракет Х-101/Х-555.
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ у Телеграм.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
ЗСУ знищили 48 БпЛА та 5 ракет
"У ніч на 7 червня 2024 року противник завдав удару по об’єктах критичної інфраструктури України із стратегічної авіації – бомбардувальників Ту-95МС з повітряного простору Саратовської області та ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ – РФ та мис Чауда – Крим", – зазначаться в повідомленні.
Повідомляється, що ворог застосував 5 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та 53 ударні БпЛА "Shahed-131/136".
"Відбивали напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, винищувальна авіація, підрозділи зенітних ракетних військ та радіоелектронної боротьби Повітряних Сил.В результаті протиповітряного бою збито 48 ударних БпЛА та 5 крилатих ракет Х-101/Х-555 у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Харківській, Київській та Хмельницькій областях", – додали в Командуванні Повітряних сил.
Армія РФ атакувала Полтавщину: є постраждалі
Також у Міненерго заявили, що вражених об'єктів енергетики внаслідок цієї нічної атаки РФ немає.
Водночас у Київській області через нічну атаку сталася пожежа на промисловому об'єкті. Про це повідомив Informator.ua.
Як зазначається, ліквідація займання триває.
Сили оборони знищили 17 російських БпЛА
Нагадаємо, що минулої доби українські Сили оборони знищили 17 з 18 дронів під час нічного нальоту.
Про це зазначали в Командуванні Повітряних сил ЗСУ у Фейсбук.
За даними Повітряних сил, внаслідок протиповітряного бою збили 17 ударних БпЛА у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Хмельницькій областях.
РФ запускала безпілотники та дві ракети "Іскандер-М" з району Таганрога – РФ, Приморсько-Ахтарськ – РФ та мису Чауда – Крим.