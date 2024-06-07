У ніч проти 7 червня ППО України знищила 48 російських дронів типу "Шахед" та 5 ракет Х-101/Х-555.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ у Телеграм.

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ЗСУ знищили 48 БпЛА та 5 ракет

"У ніч на 7 червня 2024 року противник завдав удару по об’єктах критичної інфраструктури України із стратегічної авіації – бомбардувальників Ту-95МС з повітряного простору Саратовської області та ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ – РФ та мис Чауда – Крим", – зазначаться в повідомленні.

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Повідомляється, що ворог застосував 5 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та 53 ударні БпЛА "Shahed-131/136".

"Відбивали напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, винищувальна авіація, підрозділи зенітних ракетних військ та радіоелектронної боротьби Повітряних Сил.В результаті протиповітряного бою збито 48 ударних БпЛА та 5 крилатих ракет Х-101/Х-555 у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Харківській, Київській та Хмельницькій областях", – додали в Командуванні Повітряних сил.

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Також у Міненерго заявили, що вражених об'єктів енергетики внаслідок цієї нічної атаки РФ немає.

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Водночас у Київській області через нічну атаку сталася пожежа на промисловому об'єкті. Про це повідомив Informator.ua.

Як зазначається, ліквідація займання триває.