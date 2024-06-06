Прокурори Офісу генерального прокурора та слідчі СБУ повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв ведення війни одному з учасників руйнування греблі Каховської ГЕС – генерал-полковнику збройних сил Російської Федерації, екскомандувачу російського угруповання «Днєпр» Олегу Макаревичу.

Про це повідомили пресслужби Офісу генпрокурора та Служби безпеки.

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СБУ та ОГП повідомили про підозру російському генералу, причетному до руйнування Каховської ГЕС

"Слідчі Служби безпеки та співробітники Офісу генпрокурора зібрали доказову базу на генерал-полковника, командувача угруповання військ «Днєпр» збройних сил РФ Олега Макаревича. За матеріалами справи, цей воєначальник віддав наказ на підрив дамби Каховської гідроелектростанції в ніч з 5 на 6 червня 2023 року", - йдеться у повідомленні СБУ.

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Підозрюваний координував підпорядковані йому підрозділи, зокрема, інженерно-саперну службу та 205-ту окрему мотострілецьку бригаду з метою підготовки до руйнування греблі. А в ніч на 6-те червня 2023 року забезпечив здійснення підриву. При цьому він не міг не усвідомлювати, що гребля є цивільним об’єктом, а її руйнування призведе до тяжких наслідків для цивільного населення.

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Більше по темі СБУ затримала понад 10 посадовців, які торгували фіктивними довідками ВЛК Служба безпеки ліквідувала ще 5 схем ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

Внаслідок цих злочинних дій загинуло щонайменше 35 цивільних осіб. 24 вважаються зниклими безвісти. Було затоплено 66 населених пунктів Херсонської та Миколаївської областей, великі площі сільськогосподарського, природно-заповідного та лісового фонду. Розмито родючі ґрунти, під загрозою знищення опинилися тварини й рослини, зокрема ті, які мають природоохоронний статус.

Затоплення промислових та інших небезпечних об’єктів спричинило масштабну шкоду довкіллю. За оцінками екологів, деякі екосистеми Україна може втратити назавжди. Безпосередньо постраждали 5 областей, а непрямі збитки та втрати понесли люди на всій території України.

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Як зазначається, для встановлення екологічних наслідків проводяться комплексні судові, комісійні екологічні експертизи. Після одержання висновків цих експертиз прокурори та слідчі зможуть ухвалити рішення про кримінальне переслідування і за злочин екоциду.

Триває робота зі встановлення інших причетних до цього воєнного злочину, у тому числі представників політичного та військового командування держави-агресора.

Досудове розслідування цієї справи проводили працівники Головного слідчого управління СБУ.

Армія РФ підірвала дамбу Каховської ГЕС

Російські війська захопили головну споруду Північно-Кримського каналу і Каховську ГЕС 24 лютого 2022 року. Каховська ГЕС розташована за 5 км від тимчасово окупованої Нової Каховки.

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6 червня 2023 року російська армія підірвала греблю Каховської гідроелектростанції (ГЕС). Внаслідок підриву затопило населені пункти на обох берегах Дніпра. З часів аварії на ЧАЕС підрив Каховської ГЕС - найбільша техногенна катастрофа на території України.

За офіційними даними, загинули 32 людини, однак невідомо, скільки людей загинуло на окупованому лівобережжі Херсонщини.