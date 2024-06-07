РФ упродовж доби 434 рази обстріляла Запорізький регіон.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Телеграм.
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Армія РФ обстріляла Запорізьку область
"Впродовж доби окупанти 434 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 11 населених пунктів", – зазначив Федоров.
За його інформацією, армія РФ використала 158 БпЛА різних типів і здійснила 220 обстрілів з артилерії та 21 з РСЗВ. Також Росія завдала авіаційного удару по П’ятихатках і Новодарівці.
Як зазначається, надійшли 8 повідомлень про руйнування житла, але мирні жителі не постраждали.
За словами Федорова, під ворожим вогнем перебували Червонодніпровка, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Мала Токмачка, Малинівка, Оріхове, Степногірськ, П'ятихатки, Новодарівка та Новоандріївка.
Росія вдарила по Запорізькій області понад 360 разів за добу
Нагадаємо, що впродовж 6 червня Росія 364 рази обстріляла Запорізьку область.
РФ обстріляла Запорізьку область 360 разів за добу
Про це теж повідомляв Федоров у Телеграм.
Зазначалося, що під ворожим вогнем перебували 11 населених пунктів.
Для ударів ворог використав 125 БпЛА різних типів і здійснили 18 обстрілів із РСЗВ та 220 з артилерії. Також Нове Запоріжжя (Пологівський регіон) постраждало від авіаційного удару.
Надійшли 6 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.