РФ упродовж доби 434 рази обстріляла Запорізький регіон.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Телеграм.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Армія РФ обстріляла Запорізьку область

"Впродовж доби окупанти 434 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 11 населених пунктів", – зазначив Федоров.

За його інформацією, армія РФ використала 158 БпЛА різних типів і здійснила 220 обстрілів з артилерії та 21 з РСЗВ. Також Росія завдала авіаційного удару по  П’ятихатках і Новодарівці.

Advertisement

Як зазначається, надійшли 8 повідомлень про руйнування житла, але мирні жителі не постраждали.

За словами Федорова, під ворожим вогнем перебували Червонодніпровка, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Мала Токмачка, Малинівка, Оріхове, Степногірськ, П'ятихатки, Новодарівка та Новоандріївка.

Росія вдарила по Запорізькій області понад 360 разів за добу

Нагадаємо, що впродовж 6 червня Росія 364 рази обстріляла Запорізьку область.

РФ обстріляла Запорізьку область 360 разів за добу
Більше по темі

РФ обстріляла Запорізьку область 360 разів за добу

Надійшли 9 повідомлень про руйнування житла.

Про це теж повідомляв Федоров у Телеграм.

Зазначалося, що під ворожим вогнем перебували 11 населених пунктів.

Для ударів ворог використав 125 БпЛА різних типів і здійснили 18 обстрілів із РСЗВ та 220 з артилерії. Також Нове Запоріжжя (Пологівський регіон) постраждало від авіаційного удару.

Advertisement

Надійшли 6 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Росіяни обстріляли Запорізьку область майже 330 разів за добу Запоріжжя
Росіяни обстріляли Запорізьку область майже 330 разів за добу
Київ Пост
14г тому
СБУ затримала агента ФСБ, який готував удари РФ по паливних базах Запоріжжя Запоріжжя
СБУ затримала агента ФСБ, який готував удари РФ по паливних базах Запоріжжя
Київ Пост
1д тому
РФ обстріляла Запорізьку область 360 разів за добу Запоріжжя
РФ обстріляла Запорізьку область 360 разів за добу
Київ Пост
1д тому
Росія здійснила майже 380 обстрілів на Запоріжжі Запоріжжя
Росія здійснила майже 380 обстрілів на Запоріжжі
Київ Пост
2д тому
Спонсорований контент
" Попередній Сили ППО збили всі ворожі ракети та більшість БпЛА під час нічної атаки
Далі » Україна отримає винищувачі Mirage від Франції – Макрон