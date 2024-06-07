РФ упродовж доби 434 рази обстріляла Запорізький регіон.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Телеграм.

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Армія РФ обстріляла Запорізьку область

"Впродовж доби окупанти 434 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 11 населених пунктів", – зазначив Федоров.

За його інформацією, армія РФ використала 158 БпЛА різних типів і здійснила 220 обстрілів з артилерії та 21 з РСЗВ. Також Росія завдала авіаційного удару по П’ятихатках і Новодарівці.

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Як зазначається, надійшли 8 повідомлень про руйнування житла, але мирні жителі не постраждали.

За словами Федорова, під ворожим вогнем перебували Червонодніпровка, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Мала Токмачка, Малинівка, Оріхове, Степногірськ, П'ятихатки, Новодарівка та Новоандріївка.