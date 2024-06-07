Президент Франції Емманюель Макрон оголосив про надання Україні літаків Mirage 2000-5 і навчання пілотів у Франції.
Про це Макрон оголосив увечері 6 червня в інтерв'ю французьким телеканалам.
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Франція передасть Україні винищувачі Mirage
"Завтра ми оголосимо про нову співпрацю та про передачу Mirage 2000-5", – заявив Макрон.
Також французький президент зазначив, що літаки будуть відправлені в Україну, а програми підготовки пілотів розпочнуться негайно і триватимуть до кінця року.
За його словами, Франція також пропонує тренування 4500 військових ЗСУ.
"Ми хочемо підготувати бригаду. Ми пропонуємо підготувати 4500 українських солдатів, оснастити їх і навчити", – сказав президент Франції.
Він наголосив на тому, що питання тренувань в Україні не є фактором ескалації війни.
Винищувачі Mirage – що відомо
Нагадаємо, що Україна сподівається отримати близько 40 французьких літаків Miragе.
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Французький винищувач може бути озброєний ракетами "повітря-повітря", "повітря-земля" та керованими бомбами з лазерним наведенням. Літак уніфікований для використання більшості боєприпасів країн НАТО та має 9 місць для підвіски озброєнь. Повна вага "боєкомплекту" – 6300 кілограмів.
Ці винищувачі можуть виконувати польоти на висоті до 18 км із максимальною швидкістю 2340 км/год, що вдвічі перевищує швидкість звуку. Радіус бойової дії літака – 1852 кілометри.
Більш ніж за 40 років служби літак отримав безліч модифікацій та покращень. Mirage 2000-9, також відомий як Mirage 2000-5 Mk 2, є однією з найновіших версій літака. Остання модифікація також отримала контейнер для наведення високоточної зброї, а також ракет MICA та Storm Shadow.