Президент Франції Емманюель Макрон оголосив про надання Україні літаків Mirage 2000-5 і навчання пілотів у Франції.

Про це Макрон оголосив увечері 6 червня в інтерв'ю французьким телеканалам.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Франція передасть Україні винищувачі Mirage

"Завтра ми оголосимо про нову співпрацю та про передачу Mirage 2000-5", – заявив Макрон.

Також французький президент зазначив, що літаки будуть відправлені в Україну, а програми підготовки пілотів розпочнуться негайно і триватимуть до кінця року.

Advertisement

За його словами, Франція також пропонує тренування 4500 військових ЗСУ.

"Ми хочемо підготувати бригаду. Ми пропонуємо підготувати 4500 українських солдатів, оснастити їх і навчити", – сказав президент Франції.

Він наголосив на тому, що питання тренувань в Україні не є фактором ескалації війни.

Винищувачі Mirage – що відомо

Нагадаємо, що Україна сподівається отримати близько 40 французьких літаків Miragе.

Рада ЄС почне підготовку до переговорів про вступ України 25 червня
Більше по темі

Рада ЄС почне підготовку до переговорів про вступ України 25 червня

Початок підготовки до міжурядових конференцій з Україною та Молдовою буде останнім етапом перед початок переговорів про вступ цих країн до ЄС.

Французький винищувач може бути озброєний ракетами "повітря-повітря", "повітря-земля" та керованими бомбами з лазерним наведенням. Літак уніфікований для використання більшості боєприпасів країн НАТО та має 9 місць для підвіски озброєнь. Повна вага "боєкомплекту" – 6300 кілограмів.

Advertisement

Ці винищувачі можуть виконувати польоти на висоті до 18 км із максимальною швидкістю 2340 км/год, що вдвічі перевищує швидкість звуку. Радіус бойової дії літака – 1852 кілометри. 

Більш ніж за 40 років служби літак отримав безліч модифікацій та покращень. Mirage 2000-9, також відомий як Mirage 2000-5 Mk 2, є однією з найновіших версій літака. Остання модифікація також отримала контейнер для наведення високоточної зброї, а також ракет MICA та Storm Shadow.

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
У Німеччині затримали трьох осіб у справі про шпіонаж проти України Європейський Союз
У Німеччині затримали трьох осіб у справі про шпіонаж проти України
За матеріалами Укрінформ
5г тому
Україна консультується з ЄС щодо чоловіків, які виїхали за кордон нелегально Мобілізація
Україна консультується з ЄС щодо чоловіків, які виїхали за кордон нелегально
Київ Пост
8г тому
Рада ЄС почне підготовку до переговорів про вступ України 25 червня Європейський Союз
Рада ЄС почне підготовку до переговорів про вступ України 25 червня
Інтерфакс-Україна
9г тому
Майже 60% працездатних українських біженців отримали в Естонії роботу Європа
Майже 60% працездатних українських біженців отримали в Естонії роботу
Київ Пост
9г тому
Спонсорований контент
" Попередній Росія вдарила по Запорізькій області майже 440 разів за добу
Далі » ISW проаналізував озвучені Путіним дані про втрати військ РФ